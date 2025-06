Yo Me Llamo: Laura Acuña le rindió homenaje musical a Rey Ruiz y sorprendió a todos con su talento

Yo Me Llamo está en su recta final, pues los jurados del programa tomaron su última decisión y definieron a los cuatro finalistas por los que ahora los colombianos deberán votar para definir al gran ganador de este año. En medio del penúltimo capítulo del programa, Laura Acuña le rindió un homenaje especial a Rey Ruiz, el cantante cubano que llegó por primera vez en esta edición para hacer parte de la mesa de jurados.

Antes de anunciar al último eliminado, los jurados quedaron sorprendidos al escuchar que la banda empezaba a interpretar una nueva canción y que el escenario se abría una vez más para una última presentación. El cubano reconoció inmediatamente que se trataba de 'No me acostumbro', una de sus canciones más famosas, pero no entendía por qué los músicos la estaban tocando y los miraba curioso. "¿Esto qué es?", les preguntó.

En ese momento se abrieron las puertas y Laura Acuña caminó hacia el escenario. "Esto es para ti mi Rey, desde Colombia para ti". Rey Ruiz empezó a reírse nervioso y le preguntó a la presentadora del programa si iba a cantar su canción. Efectivamente, la bumanguesa tomó el micrófono y empezó a cantar, dejando a más de uno sorprendido. Especialmente, al cubano.

Laura Acuña y Rey Ruiz sobre el escenario

El momento fue bastante especial para la presentadora y el cantante, así como para el público presente, Amparo Grisales, César Escola, Aurelio Cheveroni y Melina Ramírez, quienes halagaron la voz de Acuña. Rey Ruiz, por su parte, bastante sorprendido y complacido con el homenaje, también tomó el micrófono y decidió acompañar a la presentadora sobre el escenario y cantar juntos.

"¡Qué sorpresa! Divina Lau, cantas precioso, sí te llamas", expresó Melina Ramírez al ver a su compañera cantante junto a Rey Ruiz sobre el escenario. Al finalizar la canción, Laura Acuña y Rey Ruiz se dieron un gran abrazo y el cubano tomó la palabra para halagar el talento de la colombiana. "Yo sabía que tú cantabas, pero no sabía que tenías esa voz".

Por su parte, la presentadora también decidió expresarle unas palabras de admiración y agradecimiento al cubano de parte de todo el equipo de Yo Me Llamo, ya que hizo un gran sacrificio para hacer parte de esta temporada del concurso de imitación en nuestro país. "Quiero expresarte de parte de todos los colombianos y el equipo de Yo Me Llamo la gratitud y cariño que te tenemos y hacerte muy especial esta noche porque has sido muy generoso. Dejaste de lado tus conciertos y viniste a esta mesa a regalarnos tu conocimiento, especialmente a los participantes, yo creo que para ellos hizo la diferencia en su vida artística. Gracias Rey por tu tiempo, por tu talento, por tu música, por todo".

El cubano aseguró que para él ha sido todo un gusto hacer parte de esta temporada del programa y conectar con los colombianos. "Yo les agradezco a mis dos compañeros de mesa, a ti y a Melina, me he gozado 100% este programa. Quiero agradecerle a todos las atenciones que he recibido en este programa", expresó el cantante. También le dedicó unas palabras especiales a Amparo Grisales y César Escola. "Los aprendí a conocer, no como compañeros, sino como amigos, los admiro a los dos. Llevan tanto tiempo haciendo esto que hacen y lo hacen con tanto respeto que ocupar esa silla para mí es más que un honor".

Aurelio Cheveroni también recibió su mensaje: "Eres un gran lobo, dices esas cosas que nosotros no podemos". De la misma forma, Amparo Grisales y César Escola destacaron no solo el talento de Rey Ruiz, sino la parte humana que les ha mostrado a ellos detrás y frente a las cámaras. "Nos has mostrado el don de artista, de persona, de gente, el corazón que tienes. Nos hemos encariñado mucho contigo y con Sonia, ha sido un orgullo verte cada noche en Yo Me Llamo".

