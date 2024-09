Gabriela Tafur cautivó con foto de cómo inició relación con Esteban Santos y cómo va ahora

“Como empezamos, como vamos”, con ese mensaje, acompañado por la foto de una de sus primeras conversaciones en redes sociales y otra de su matrimonio, la exseñorita Colombia y expresentadora del Desafío Gabriela Tafur recordó el inicio y el presente de la relación con su ahora esposo, Esteban Santos.

>>> También le puede interesar: >>>Greeicy Rendón prendió la fiesta en matrimonio de Esteban Santos y Gabriela Tafur

En un primer mensaje que revela Gabriela Tafur, Esteban la felicitó por su cumpleaños, a lo que ella respondió con un “gracias” y un emoji de beso y corazón.

Después, el 15 de enero de 2018, Esteban le volvió a escribir a Gabriela para pedirle ayuda con información de una especialización en la Universidad de Los Andes.

Publicidad

“Hola, Gabriela. ¿Cómo vas? Necesito tu ayuda, por favor. Nadie me ha podido averiguar si la especialización en Gestión Pública e Instituciones Administrativas es solo para abogados o no. Y me acuerdo que me contaste que estás trabajando en Los Andes, entonces pensé que me podrías ayudar a averiguar. Muchas gracias”, se lee en el mensaje de aquel entonces.

Desde ahí, Esteban y Gabriela empezaron a comunicarse más seguido, años después se hicieron novios y, en octubre de 2023, el hijo del expresidente Juan Manuel Santos le propuso matrimonio.

Publicidad

"La pareja más hermosa de este país" y "Me encanta esta historia, que sea eterno su amor" son algunos de los comentarios que se pueden leer en el trino publicado por Gabriela Tafur en la tarde de este domingo, 8 de septiembre de 2024, un día después de su boda.

¿Dónde se casaron Esteban Santos y Gabriela Tafur?

El pasado sábado,la pareja se casó en una finca cerca de Cali, capital del Valle del Cauca, y entre los invitados estuvieron diferentes personalidades de la política y la farándula colombiana.

Publicidad

La celebración acaparó la atención de las redes sociales, donde muchos usuarios manifestaron su alegría por lo que denominaron “la boda real de Colombia”.

También puede leer:

>>>La sorpresa con la que Esteban Santos conmovió a Gabriela Tafur en su boda

>>>Vea cómo fue el primer beso de Gabriela Tafur y Esteban Santos como esposos

>>>Matrimonio de Gabriela Tafur y Esteban Santos se toma las redes: "Boda real de Colombia"

>>>Así llegó Gabriela Tafur al altar para contraer matrimonio con Esteban Santos

>>>Este es el vestido con el que Gabriela Tafur se casó con Esteban Santos

>>>Así María Clemencia Rodríguez entregó su hijo Esteban Santos a Gabriela Tafur