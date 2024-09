Goyo aseguró que le fueron infiel: ¿Tostao, su ex, qué dijo al respecto?

A través de las redes sociales, Goyo y Tostao, los integrantes de ChocQuibTown y expareja, volvieron a ser tendencia. En esta ocasión, tras casi dos años de sus separación, por unas publicaciones que han hecho los dos artistas y que muchos han interpretado como indirectas.

Goyo contó cómo la engañaron

En su cuenta oficial de TikTok, Goyo reveló que "en mis narices me estaban montando cachos". Con un video, en el que no quiso mencionar nombres, contó cómo descubrió esta situación.

Empezó diciendo que para ella era difícil creer porque confiaba mucho en su pareja. "Estábamos en la misma casa y yo si veía como miraditas y cositas raras", recordó la cantante, señalando que la engañaron con una de sus amigas más cercanas.

"Pasamos todo el día juntos, en la piscina y por la noche yo me fui a dormir y pasó lo que tenía que pasar. El chico no durmió conmigo, yo dormí sola", contó. Según detalló, luego de que su relación terminó, alguien le habló de su ex y esa mujer, por lo que en ese momento confirmó que la habían engañado.

"Me sentí como una tonta, pero recordé que soy la reina del combo y se me pasó", aseguró la cantante.

Tostao habría reaccionado a la publicación de Goyo

A través de su cuenta de Instagram, Tostao, expareja de Goyo, hizo una curiosa publicación que muchos están relacionando como una respuesta a la revelación de su ex.

"Todos somos el malo en una historia mal contada", escribió el también cantante. Aunque él tampoco dio detalles o nombres, los internautas relacionan ambas publicaciones.

Cabe recordar que, después del fin de su relación con Goyo, Tostao hizo público su nuevo noviazgo con Guigliola Velencia, una odontóloga de Quibdó que, según se pudo apreciar en algunas publicaciones previas de la pareja, era conocida por ambos y compartía con los dos.