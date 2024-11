¿Hay tensión entre Maía y Santiago Cruz en La Descarga? Esto es lo que pasa entre los mentores

Cada noche en Caracol Televisión los mentores de La Descarga presentan sus opiniones sobre las presentaciones de los participantes, aunque no siempre están de acuerdo. Especialmente han llamado la atención las diferencias entre Maía y Santiago Cruz en diversos momentos de la competencia.

¿Qué pasa entre Maía y Santiago Cruz en La Descarga?

En los más recientes capítulos, Maía y Santiago Cruz han demostrado que no siempre están de acuerdo con sus opiniones sobre las presentaciones de los participantes. Algunos consejos de Maía a los cantantes de la selección amarilla no cayeron bien en su mentor.

En la retroalimentación que Maía dio recientemente a Daniel Merak, del equipo de Santiago Cruz, la mentora le hizo algunos llamados por la desafinación en las notas graves. Sin embargo, Santiago Cruz contradijo a la cantante y expresó: "De pronto tengo que hacer un entrenamiento auditivo porque yo no sentí que te pelaras en ninguna nota", palabras a las que Maía reaccionó con una cara de sorpresa.

Luego, en la presentación de Beggo, nuevamente la mentora intervino para dar consejos. Maía señaló que su manera de cantar "muchas veces te limita porque gasta mucho apoyo y mucho aire, entonces es difícil llegar a las notas porque estás cansada".

Santiago Cruz nuevamente intervino llevándole la contraria a Maía y expresó que la manera de cantar "es parte de quien eres como artista, es tu manera de vivir, yo no la toco porque eso no se puede tocar, esa es tu firma. A mí me gusta la gente que canta como es, yo procuro hacer eso en mi carrera".

Entonces Maía tomó nuevamente la palabra y resaltó que "no quiero ser malinterpretada, yo no pretendo cambiar tu estilo, sino que tengas en cuenta que tu estilo tiene un peso extra que tienes que ver cómo lo manejas, porque gastas mucho aire".

Estas y otras diferencias entre los dos mentores de La Descarga han quedado registradas en el programa y muchos televidentes del Canal Caracol se preguntan si entre los dos artistas hay una mala relación.

¿Maía y Santiago Cruz se llevan mal?

Aunque no siempre tienen las mismas opiniones, realmente Santiago Cruz y Maía tienen una gran amistad en la que hay respeto y admiración mutua. Así lo revelaron en una entrevista que dieron a The Suso's Show en la que contaron que se conocen desde muy jóvenes, cuando ella tenía 16 años y él 21.

En el programa dominical de Caracol TV ambos cantantes contaron que se conocieron en 1998, cuando participaron en un concurso llamado Colombia Suena Bien. Desde entonces se hicieron buenos amigos.

"Estuvimos muy juntos en ese concurso, nosotros hicimos click ahí. Siempre es el mismo cariño porque llevamos una vida muy parecida, buscando paz, calma y reposo a través de la música y la familia", señaló Maía.