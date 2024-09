Hijo de La Gorda Fabiola le hace una promesa a su padrastro Polilla: "Te cuidaré siempre"

Tras la muerte de la humorista colombiana La Gorda Fabiola, el pasado 19 de septiembre, su familia ha estado recibiendo mensajes de poyo por parte del elenco de Sábados Felice s y de todos los colombianos. Alguien con el que la gran mayoría se ha solidarizado es Nelson Polanía, Polilla, su esposo.

La Gorda Fabiola y Nelson Polanía estuvieron casados por más de 20 años, conformando una de las parejas de famosos colombianos más queridas por los televidentes. De su matrimonio nació Nelson David Polanía Posada, quien se unió a Sebastián y Alejandra, hijos de la humorista en su primer matrimonio.

Sebastián, hijo de La Gorda Fabiola, agradece a Polilla por su amor incondicional

Luego del fallecimiento de la humorista Fabiola Posada, Juan Sebastián Valencia Posada, uno de los hijos de su primer matrimonio, hizo una tierna publicación en la que expresó palabras de amor y agradecimiento hacia Nelson Polanía, quien ha sido su padrastro por más de 20 años.

En varias ocasiones La Gorda Fabiola contó que el inicio de su relación con Nelson Polanía, Polilla, no fue sencilla porque su familia no lo aceptaba. Sin embargo, su hijo demostró con esta publicación y foto que, así como el corazón de Posada, el humorista también se ganó el suyo.

"Soy un privilegiado", empieza el mensaje de Sebastián Valencia hacia Polilla, y luego agrega que "la vida me regaló otro papá que me ha acompañado los últimos 28 años".

En el mensaje, al que agregó una foto abrazado con Polilla, el hombre detalló que el humorista "me ha visto crecer, me ha apoyado, me ha guiado. Me prestaba vestidos cuando tenía eventos importantes, me enseñó el valor de la disciplina, me mostró lo que significa la pasión por la profesión".

Pero además de resaltar lo que Polilla hizo por él, el hijo de La Gorda Fabiola le agradeció especialmente por como fue con la humorista a lo largo de sus más de 20 años de matrimonio. "Como si fuera poco, amó a mi mamá demasiado, en las buenas y en las malas, en la salud y la enfermedad. Eso es todo lo que está bien en la vida".

"¿Cómo no amarlo a él y agradecerle tanto?", cuestionó Sebastián en su publicación. Para finalizar, le dirigió especialmente unas palabras de apoyo al esposo de su mamá. "Aquí tienes un hijo más que te cuidará, guiará, apoyará siempre. Padrino de boda, padre, amigo. Te amo", concluyó.