Hollywood llora muerte de James Earl Jones, la voz de Darth Vader: "Su voz será recordada"

Las estrellas de la pantalla están de luto por la muerte de James Earl Jones, la voz del villano de 'Star Wars' Darth Vader, el lunes a la edad de 93 años.

Jones, quien también prestó su voz al Rey Mufasa en la película animada de Disney "El Rey León", tuvo una carrera prolífica y variada.

Durante más de seis décadas trabajó con algunas de las más grandes figuras del cine y el teatro, incluido Stanley Kubrick en su sátira sobre la Guerra Fría de 1964, 'Dr. Strangelove'.

También tuvo papeles en la película de Arnold Schwarzenegger 'Conan el Bárbaro' y en la película de Kevin Costner de 1989 'Campo de sueños'.

Pero fue por su papel como uno de los villanos más famosos del cine que se hizo más conocido.

Aunque la inmensa fisicalidad de Darth Vader fue el resultado del imponente actor británico David Prowse, la voz siniestra que pareció emanar desde el interior del hombre con máscara reconstruido fue la de Jones.

Y fue Jones quien le dio a la franquicia de 'Star Wars' algunas de sus líneas más memorables, incluyendo cuando le revela a Luke Skywalker, interpretado por un joven Mark Hamill, "Soy tu padre".

Amigos y colegas despidieron a Jones

Hamill recurrió a las redes sociales el lunes para compartir la noticia de la muerte de Jones, escribiendo simplemente: "#RIP papá" con un emoji de corazón roto.

La estrella de 'Rustin', Coleman Domingo, escribió en las redes sociales que Jones era "un maestro en nuestro oficio". "Nos apoyamos sobre tus hombros. Descansa ahora. Nos diste lo mejor".

Lydia Cornell, cuyo debut en 1982 fue 'Bloodtide', actuó junto a Jones, dijo: "¡Oh, no! ¡No lo puedo creer! Pensé que iba a vivir para siempre. Me encantó trabajar con él. Tiene un espíritu muy generoso y es muy humilde. Me enseñó el poder de la quietud y de usar la voz".

La directora de "Selma", Ava DuVernay, publicó imágenes de Jones, acompañadas de un emotivo mensaje.

"Gracias por mostrarnos quiénes somos. Nuestra identidad compleja, nuestra identidad digna, nuestras sonrisas, nuestro dolor. Un trabajo bien hecho. Un regalo bellamente compartido. Que Dios te bendiga en tu camino".

Junto con un clip de la película de Jones de 1974, 'Claudine', instó a los fanáticos a buscarla si nunca la han visto.

"El señor Jones llorando en una escena de esta película es una de las imágenes cinematográficas más exquisitas de un hombre negro que he visto. No se la pierdan. Nos dio muchísimo", escribió.

La estrella de 'The Help', Octavia Spencer, publicó una fotografía en blanco y negro de Jones, junto con un homenaje que hacía referencia a su papel imborrable en "Star Wars".

"Legendario ni siquiera alcanza para describir sus papeles icónicos y su impacto en el cine para siempre", escribió.

"Su voz y su talento serán recordados siempre. Envío todo mi amor a su familia, amigos e innumerables fans en todas las galaxias, muy, muy lejanas".

