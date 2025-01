Imitador de Vicente Fernández de Yo Me Llamo logra doble erizada de Amparo Grisales: "Yo lo conocí"

Un nuevo imitador logró erizar a Amparo Grisales en Yo Me Llamo . Se trata de Vicente Fernández, quien con la popular canción de 'La Ley del Monte' conquistó a los jurados en la noche de este jueves, 16 de enero.

Cuando el hombre entró al escenario, Amparo no ocultó su evidente sorpresa por el parecido del participante, quien acompañaba su vestuario con el bigote y las cejas que caracterizaron al cantante mexicano. "Ojalá cante como Vicente porque está igualito", fueron las primeras palabras de Amparo al verlo.

Luego de escucharlo, tanto fue su asombro, que el participante logró una 'doble erizada' por parte de la 'diva' de la televisión colombiana. "Me encanta", aseguró.



Amparo Grisales recuerda cuando conoció a Vicente Fernández

Amparo, además, recordó cuando en su juventud conoció a Vicente Fernández, mientras ella residía en México junto a su expareja, el actor mexicano Jorge Rivero.

"Realmente encontrar que todo se conjugue en una maravilla de un Vicente joven. Yo lo conocí así porque yo viví en México cuando estaba con Jorge Rivero y él hizo una película con 'Don Chente' cuando tenía más o menos esta edad, y era igualito. Pero además la voz, el bostezo, esa fuerza macha que le pone", resaltó la actriz.

El imitador, agradecido por los comentarios, le respondió: "Te la dedico a ti, Amparito".

Cabe resaltar que no es la primera vez que Amparo recuerda cuando conoció a Vicente, pues en la edición de Yo Me Llamo de 2023 también rememoró las mismas anécdotas con otro participante que cantó las canciones del Charro de Huentitán, quien falleció el 12 de diciembre de 2021.

“Yo conocí mucho a Vicente cuando viví en México con un novio que tuve, que era Jorge Rivero, e hice muchas películas con él”, dijo en aquella oportunidad.

"Fue el gran amor de mi vida": Amparo Grisales

En una entrevista que dio Amparo Grisales a la revista Vea en 2018, habló de la relación que tuvo con Jorge Rivero, e incluso resaltó que fue "el amor de su vida".

"Fue el gran amor de mi vida. Duramos ocho años, yo retomé mi carrera y él se fue con una mujer mayor. Lo vi en Los Ángeles, hace unos 15 años. Me invitó a comer cuando me fui a vivir allá. Viví en Nueva York y luego en Los Ángeles", contó en la entrevista.

Añadió que Rivero le dijo que se fuera porque ella "no iba a hacer nada", un comentario que causó extrañeza en la actriz.

"No entendí, pero supe que su esposa, una mujer muy poderosa, me había puesto en una lista negra. Lo entendí porque me devolvían de las agencias, sin decirme por qué. Hoy sé que ella lo hizo por celos. Sin embargo, estuve allí un buen tiempo y la pasé divino", aseguró Amparo.

Sin embargo, resaltó que Rivero ha sido el mejor de sus galanes: Tanto en la realidad como en la ficción, Jorge Rivero, aunque no se haya ido de la mejor forma. "Hicimos varias películas juntos, pero a pesar de que él fue un gran productor nunca me dio trabajo porque no quería que yo besara a sus amigos. Era celoso, pero también tierno y amoroso".