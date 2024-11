Iron Maiden se presentó en Bogotá y confirmó su próximo concierto: ¿cuándo será?

Miles de almas rugieron al ritmo de 'Caught Somewhere in Time', 'Days of the future past' o 'The Trooper' con la presentación de la banda británica Iron Maiden en Bogotá, luego de 13 años. Además de los momentos memorables para la gran fanaticada de 'la doncella' del heavy metal, sorprendieron al público anunciando desde ya su próximo concierto en la ciudad.

¿Cómo fue la presentación de Iron Maiden en Bogotá?

El anticipo para los asistentes al Campín fue de la mano de la banda caleña Krönös, una de las agrupaciones más reconocidas en el país en el género del heavy metal. Los colombianos calentaron los ánimos de los fanáticos de Iron Maiden con temas como ‘Dame un abrazo’, ‘Quiero mas rock n roll’ y ‘Fuego en mis venas'.

A las 9:00 de la noche Iron Maiden hizo presencia en el escenario y la multitud hizo temblar el piso con su emoción. La banda británica regresó al país en el marco de su gira mundial The Future Past World Tour, con un concierto que se convirtió en uno de los más esperados por los colombianos en 2024 y ahora en uno de los favoritos de quienes asistieron.

Iron Maiden durante el festival PowerTrip en California. Foto: Getty Images

Éxitos del metal pesado desde los años 60 volvieron a retumbar en El Campín y emocionaron a generaciones que crecieron con ellos, pero también a las nuevas que los vieron por primera vez. 'The Trooper' o 'Wasted years’ fueron algunas de las canciones que más hicieron vibrar a la multitud que se rindió ante el talento de los británicos con casi 50 años de trayectoria.

La energía de Bruce Dickinson y compañía se juntó con la del público que hizo emocionar a la banda durante casi dos horas. Tanto así que al final el vocalista de la banda no solo reconoció que este fue uno de los mejores conciertos para ellos en esta gira, sino que aseguró que regresarán muy pronto.

Iron Maiden anuncia su regreso a Colombia

Al final de la noche, Bruce Dickinson, vocalista de Iron Maiden, aseguró que en Colombia se encontró con "the best f´kin audience of all the tour (la mejor audiencia de todo el tour)". Sumado a esto, cuando se despidió expresó: "Regresaremos en un par de años", palabras que emocionaron a la multitud y se hacen tendencia en redes sociales.

Iron Maiden regresa a Colombia luego de 13 años - Foto: @ironmaiden

Efectivamente, tras las últimas fechas de su gira The Future Past World Tour, Iron Maiden ha anunciado una nueva gira de conciertos mundial para celebrar sus 50 años de trayectoria, llamada Run For Your Lives World Tour que se llevará a cabo entre 2025 y 2026. Por ahora, solo han confirmado fechas en Europa hasta julio de 2025.

Se espera que próximamente den a conocer las fechas de esta nueva gira en Estados Unidos y Latinoamérica, lo que sería una segunda oportunidad para aquellos fanáticos que en esta ocasión no alcanzaron a ver a 'la doncella' en El Campín.