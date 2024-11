Todo lo que necesita saber sobre Coachella 2025: fechas, artistas y más

Con más de dos décadas de historia, el Festival de Música y Artes de Coachella Valley vuelve en 2025, listo para recibir a miles de fanáticos en un espectáculo que combina música, arte y experiencias únicas en el desierto californiano. En la tarde del miércoles 21 de noviembre, la organización dio a conocer la cartelera oficial, destacando a algunos de los artistas más esperados del momento.

El evento se llevará a cabo en abril, manteniendo su formato tradicional de dos fines de semana consecutivos: del 11 al 13 de abril y del 18 al 20 de abril. Durante estas fechas, los asistentes podrán disfrutar de una variada oferta musical que incluye géneros como pop, rock, hip-hop, música electrónica e incluso reguetón.

¿Quiénes son los artistas de este año?

En el anuncio realizado en la cuenta oficial de Instagram, la organización reveló algunos de los esperados artistas que participarán en Coachella 2025. Entre los destacados de la cartelera se encuentran Lady Gaga, Post Malone, Missy Elliott, Green Day, Charli XCX, Megan Thee Stallion y el polémico rapero Travis Scott.

Dentro del mismo anuncio, los organizadores también revelaron que la plataforma para la preventa estará habilitada, y comenzará el 22 de noviembre a las 11:00 a.m., hora del Pacífico, lo que corresponde a las 2:00 p.m. hora de Colombia.

Viernes 11 y 18 de abril:

Lady Gaga, Missy Elliott, Benson Boone, Marías, Lisa, Prodigy, Parcels, FKA twigs, Mustard, Mau P, GoRilla, Yeat, The Go Go’s, Marina, Djo, Tyla, Sara Landry, Thee Sacred Souls, d4vd, Artemas, Mike Snow, Three 6 Mafia, Cris Lorenzo, SAINt JHN, 4batz, Vintage Culture, Think, Mribou State, Eyedress, A.G. Cook, CA7RIEL & Paco Amoroso, Chris Stussy, Damian Lazarus, Julie, Austin Millz, Lola Young, Tinlicker, SPEED, Seun Kuti & Egypt 80, Ravyn Lenae, TOPS, Los Mirlos, PARISI, Pete Tong x Ahmed Spins, KNEECAP, Shermanology, vs self, HiTech, Moon Boots, Coco & Brezzy, Glixen y ERIEZ.

Sábado 12 y 19 de abril:

Green Day, Charli XCX, Misfits, Keinemusik, Above & Beyond, Anitta, Iván Cornejo, Clairo, ENHYPEN, Shoreline Mafia, T-Pain, Hanumankind, Sam Fender, Japanese Breakfast, Beth Gibbons, Darkside, Eli Brown, Gustavo Dudamel & LA Phil, Jimmy Eat World, Viagra Boys, Disco Lines, Blonde Redhead, Amelie Lens, Alok, Yo Gabba Gabba!, Glass Beams, The Dare, 2hollis, Mind Against x Massano, Klangkuenstler, Salute, Horsegiirl, El Malilla, Medium Build, Underscores, Indo Warehouse, Indira Paganotto, Infected Mushroom, Rawayana, Layton Giordani, DJ Gigola, HAAi, Judeline, Together Pangea, Bob Vylan, Prison Affair y Talón.

Domingo 13 y 20 de abril:

Post Malone, Megan Three Stallion, Zedd, Junior H, Jennie, Kraftwerk, beabadoobee, Polo & Pan, XG, Basement Jaxx, Keshi, Chase & Status, Still Woozy, Sammy Virji, Jessie Murph, Arca, Rema, Shaboozey, Ty Dolla, Circle Jerks, Ben Bohmer, Amy and the Sniffers, Boris Brejcha, Dixon, Jimi Jules, Muni Long, Amaarea, BigXthaPug, Snow Strippers, Fckers, Interplanetary Criminal, Dennis Cruz, VTSS, The Beaches, Wisp, MEUTE, Francis Mercier, Hope Tala, Sparrow & Barbossa, Ginger Root, AMÉMÉ, Soft Play, Mohammed Ramadan, GEL, Kumo 99, DESIRRE, Tripolism, Yulia Niko.

¿Colombia estará presente en el Festival Coachella 2025?

Aunque este año no hay representación de artistas colombianos en la programación del evento, el talento latinoamericano brillará en el escenario con la participación de artistas como la cantante brasileña Anitta, el dúo argentino Ca7riel & Paco Amoroso, Iván Cornejo, Junior H, El Malilla de México, Gustavo Dudamel y la banda Rawayana de Venezuela.

Precios y novedades

Según la página web oficial del festival, para Coachella 2025 se han anunciado varias novedades. En cuanto a las áreas VIP, además de las que ya se conocen, cerca del escenario Coachella y en el jardín de rosas, se añadirán dos nuevas zonas VIP en la carpa y el teatro al aire libre Sahara.

Asimismo, en cuanto a las opciones para acampar, los asistentes podrán elegir entre una variedad de opciones ampliadas, que incluyen desde las carpas Ready-Set y La Campana, mejoradas con nuevas comodidades. Habrá opciones para aquellos que deseen un lugar en primera fila con su auto, aunque por el momento no se han revelado más detalles, se espera que más adelante se conozca más información.

Entradas generales:

Fase 1: $2.197.168

Fase 2: $2.417.325

Fase 3: $2.637.482

Entrada general y shuttle pass:

Fase 1: $2.725.545

Fase 2: $2.945.702

Fase 3: $3.165.859

Entrada VIP:

Fase 1: $4.706.959

Fase 2: $5.587.588

Cabe destacar que estos son solo los precios de las entradas, y la experiencia completa pueden variar dependiendo del hospedaje y otros servicios adicionales.

