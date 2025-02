Isabel Cristina Estrada será mamá por primera vez, a los 45 años: así reveló la noticia

“El milagro de la vida se presenta cuando definitivamente la voluntad divina lo permite”: con ese fragmento de mensaje y un emotivo video, la actriz y modelo antioqueña Isabel Cristina Estrada comunicó a través de sus redes sociales que está embarazada.

La nacida en Medellín hace 45 años mostró en un clip varias fotos de la ecografía y del bebé que crece en su vientre. Además, se dirigió a sus seguidores con las siguientes palabras: “Ustedes saben que no soy buena para compartir cosas de mi vida personal, pero esto que siento nunca lo había sentido en mi vida y hoy quería compartirlo con ustedes. No se trata de hacer preguntas, se trata de vivir esta bendición cada día de este embarazo”.

Acompañado del video, Estrada hizo un escrito en el que le dio gracias a Dios por la criatura que espera y contó que durante muchos años la estaba anhelando.

“Tantos años soñando, queriendo, anhelando, deseando profundamente. En mi interior siempre hubo una ilusión. Sin embargo, cuando había tirado la toalla, cuando solté las expectativas y cuando por la razón poderosa del amor, solo sentí certeza, seguridad en que un día sería una realidad. Solo confié sin pensar cuando pasaría”, manifestó.

"Gratitud total por cada día de este embarazo, me estoy disfrutando cada momento, cada ecografía, hasta doy gracias por el dolor de espalda que me da, porque sé que pasará y que el dolorcito no será eterno, pero que este milagro de la vida que hoy se nos da, es la sensación más pura que he sentido en mi vida, es inexplicable", complementó.

“Tengo que confesar que a veces ni lo creo, luego me miro al espejo y veo mis cachetes de embarazada (los amo quiero que se queden), veo la barriga más linda que he tenido en la vida, porque está llena de amor, el amor más puro creador. Esto trasciende lo físico, lo que siempre he creído que es. Solo puedo decir que nunca me imaginé que esto fuera así. Tan lleno de amor y luz. Gracias, gracias, gracias”, dice Estrada en otra parte de su mensaje.

Llegaron las reacciones en redes sociales

Luego de dar a conocer la noticia de su embarazo, amigos y seguidores de la actriz reaccionaron en las redes sociales. En Instragram su mensaje tiene más de 16.000 me gusta y cientos de mensajes como: “Esta es la noticia más hermosa del año” y “felicitaciones y bendiciones infinitas Isa por estar viviendo este milagro de Dios en tu vientre”.

