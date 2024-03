Iván Mejía Álvarez confesó haber sufrido de depresión: "Es algo que no se lo deseo a nadie"

El periodista deportivo Iván Mejía Álvarezcosechó una carrera llena de éxitos en el casi medio siglo que trabajó en los medios. Sin embargo, esto tuvo repercusiones en su salud mental y su vida familiar. El excomentarista habló con sinceridad sobre sus problemas.



En entrevista conSe dice de mí, el comentarista deportivo caleño Iván Mejía Álvarez reveló que, a causa de su estilo de vida, muchas veces tuvo que dejar de lado su parte personal para alcanzar las hazañas profesionales que consiguió.

"Me he sentido depresivo en algunos momentos, La depresión es algo que no se lo deseo a nadie. Cuando te entra ese sentimiento de depresión, es bravo", comentó el caleño de 73 años.

Durante la entrevista aseguró sentirse solo, pero admite que es algo que debe saber llevar, pues no conoce a alguien que esté siempre feliz.



"Yo soy un hombre solo y, a ratos, triste. Esos momentos de soledad te llevan a la sobrepensadera y entonces, cuando llega la sobrepensadera, es fácil no aceptarse a sí mismo, es fácil encontrar enemigos que no hay y hacerlos", describió el periodista.

El camino de la depresión también ha llevado a Iván Mejía Álvarez a aprender de ello, por lo cual, en su concepto, debe mantenerse tranquilo y sin sobrecargarse de emociones, tanto positivas como negativas.

Por su bienestar personal, en el Mundial de Rusia 2018 decidió dejar de lado el periodismo para pasar más tiempo consigo mismo y con su familia, especialmente con sus nietos. En este punto, su visión es que hay que ir caminando con lo que la vida traiga.