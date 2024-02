Jon Bon Jovi es la persona del año en los Grammy 2024

Los Grammy 2024 se llevan a cabo en Los Ángeles, California, y en un evento previo a la entrega de los gramófonos, la Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos, reconoció al rockero estadounidense Jon Bon Jovi, de 61 años, como Persona del Año por su legado musical.



Este reconocimiento al músico Jon Bon Jovi se entregó en medio de la 33 edición de los premios MusiCares, la pre-gala de los Grammy 2024 y el ala benéfica de estos importantes premios musicales. En esta ceremonia, cada año se destaca a algún artista por su legado y labor filantrópica.

"Las personalidades que han recibido este premio antes son increíbles. Es un gran honor que me lo entreguen. Siento algo así como estar entrando al Monte Rushmore de la industria de la música", expresó el músico al recibir este reconocimiento.

La alfombra roja de este evento se llevó a cabo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles, hasta donde también llegaron Paul MacCartney y Bruce Springsteen para celebrar a su colega. De hecho, Springsteen se presentó junto a Bon Jovi en el escenario y el intérprete de It's My Life le dedicó su premio.



"Quiero mencionar a mi héroe, amigo, a mi mentor... a Bruce Springsteen. Su madre falleció hace dos días, cuando él ya venía en el avión hacia aquí. Ciertamente habría entendido si hubiera dicho que no podía asistir, pero él quería estar aquí porque se preocupa por la música y por mí. Le estaré siempre eternamente agradecido", dijo Bon Jovi en el evento.

Además de sus aportes musicales al rock internacional por composiciones como 'Who Says You Can't Go Home' y 'The Promised Land', Jon Bon Jovi recibió este reconocimiento por su labor filantrópica a través de su fundación ‘Jon Bon Jovi Soul Foundation’ y por la organización ‘JBJ Soul Kitchens’, con las cuales el artista ha liderado la lucha contra la pobreza, el hambre y las personas sin hogar.

Antes de Bon Jovi, este premio de los Grammy se entregó a otros reconocidos artistas como la cantante Dolly Parton, el artista Joni Mitchell, así como a Springsteen y McCartney.