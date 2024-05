Juanda Lozano, el cantautor bogotano que busca un lugar en la industria musical

Un soñador, así se define Juan David Lozano, rebautizado artísticamente como Juanda Lozano, un cantautor de pop alternativo que desde niño sintió el llamado de la música y que con el pasar del tiempo ha escrito y lanzado canciones de manera independiente, siendo la más reciente En La Distancia, la cual le da nombre al álbum que está por estrenar y que ya cuenta con videoclip oficial.

Juanda Lozano, nacido en Bogotá, también es comunicador social y periodista, profesión a la que agradece, pues además de permitirle costear su proyecto artístico, le ha dejado experiencias y personas valiosas en su vida.

Este cantautor define su música como historias y experiencias transformadas en melodías y versos, influenciadas por una mezcla de diferentes géneros entre los que destacan el rock, pop, salsa y heavy metal, condensados en lo que para él es pop alternativo, pues le gusta la exploración musical.

Su historia siempre ha tenido como eje la perseverancia y no rendirse ante los obstáculos. Un claro ejemplo de ello es que en los primeros 3 meses de gestación su madre tuvo el riesgo de perderlo por amenaza de aborto.

Sin embargo, la lucha de sus padres, el amor y las oraciones para que su vida se salvara permitieron que llegara al mundo “a dar lora y cantar en todo momento”, como él mismo asegura.

Además, desde que tomó la decisión de dedicarse a la música ha tenido que enfrentar diferentes retos, siendo el principal la autogestión y financiación de su proyecto.

“Creo que lo más complicado de sostenerse como cantautor, entrar a la industria y no morir en el intento es no botar la toalla. Es normal que se abran puertas, que se cierren o que ni siquiera te respondan, pero ahí está la clave, no solo en el arte, sino en cualquier arista de la vida, ser insistente y perseverante. No basta con tener talento, hay que trabajar constantemente y ser disciplinado para que lo escuchen a uno”, dice Juanda Lozano.

Agrega que en su caso “todo lo referente a grabaciones, instrumentos y lo que conlleva tener un proyecto musical ha sido, como se dice popularmente, de mi bolsillo. A mis padres les queda complicado ayudarme en ese aspecto. Ellos me han dado su amor y apoyo incondicional, que es más que suficiente”.

“Juanda Lozano es un artista sin máscaras, una persona que quiere conectar con quien escucha cada canción y cuyo único objetivo es dejar huella. No quiero ser el típico cantante romántico, quiero dejar un mensaje”, afirma el cantautor que ya tiene más de 12 canciones en plataformas digitales y que está en proceso de lanzar su primer álbum titulado En La Distancia, que tiene ocho temas musicales, inspirados en vivencias personales.

Sin duda, Juanda Lozano es una joven promesa de la música que ve en artistas como Andrés Cepeda, Fonseca y Juanes, por mencionar a solo algunos, un ejemplo de tesón, esfuerzo y valentía por hacer lo que le apasiona y así llevar un mensaje a diferentes lugares a través de sus canciones.

