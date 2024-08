¿Kevyn está celoso de la relación de Natalia y Alejo en el Desafío XX?

Kevyn y Natalia conformaron en el Desafío XX una de las parejas más controversiales, teniendo en cuenta que él tiene pareja por fuera de la competencia. Ahora que están en equipos diferentes, parece que los celos empiezan a poner a prueba su vínculo.

¿Qué está pasando entre Kevyn y Natalia?

Mientras Kevyn permanece en Beta y Natalia en Omega, la relación de los dos ha enfrentado la dificultad de ser competencia. Pero parece que eso no es lo más difícil para ellos dos, sino las relaciones que tienen con otros competidores.

En la casa Beta, los compañeros empezaron a hablar con Kevyn sobre la cercanía que ven entre Natalia y Alejo de la casa Omega. Ante la preocupación que manifestó el capitán del equipo azul, su compañera Glock expresó que le causa desconfianza esa buena relación.

"No quiero hablar mal de nadie y no es mi intención, pero perdóname, está muy raro eso. Yo puedo tener mucha confianza contigo, pero no me salgas con el cuento de que vamos a dormir juntos", expresó la mujer.

Kevyn le reclamó a Natalia por su cercanía

Cuando llegó el momento de llevar el chaleco de sentencia a Omega, Kevyn se ofreció a ir para poder ver a Natalia y, estando allá, la apartó del grupo para manifestarle su molestia.

"¿Sabe qué me ha molestado? Vos y Alejo, cada uno tiene cédula y sabe lo que hace, yo dije que si de pronto con Alejo pasa algo, tú sabrás, te lo estoy diciendo por si de pronto", le dijo el deportista.

Por su parte, Natalia fue contundente con su respuesta a Kevyn. "Con Alejo no pasa absolutamente nada, tengo algo muy claro y es que tú me gustas mucho. Obviamente, no sé qué vaya a pasar afuera porque depende más de ti que de mí".

