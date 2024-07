Beba, del Desafío XX, reapareció y quiere "contar un testimonio de superación"

Valerie de la Cruz, más conocida como Beba por los televidentes del Desafío XX, reapareció en las redes sociales luego de varios meses de ausencia. La exdesafiante, que fue expulsada de la competencia, reveló que ha vivido momentos difíciles por cuenta del odio en las plataformas digitales.

¿Qué le pasó a Beba, exparticipante del Desafío XX?

"Estos últimos meses han sido quizás de los más difíciles que he vivido a nivel personal, emocional, espiritual", empezó diciendo la exparticipante que hizo parte del equipo Alpha en su paso por la competencia.

Y agregó: "Me he distanciado de todo un poco (más de lo que quisiera) de redes, de las personas, de lo que disfruto, de lo que me apasiona y hasta de mí misma, incluso hasta de Dios (y reconozco que es de quien jamás debería hacerlo). He guardado silencio… pero espero pronto poder contar una historia diferente".

Beba, quien recibió una beca para estudiar en Caracol Escuela tras su experiencia en el Desafío XX, habló de algo que espera hacer pronto.

"Pronto espero poder pararme delante de una cámara y contar un testimonio de superación, crecimiento y sanidad que pueda realmente inspirar y ayudar a quienes lo necesiten", indicó.

La mujer, que está próxima a casarse, también se refirió a su más grande deseo.

"Que lo que he vivido y lo que he pasado en este tiempo Dios me ayude a direccionarlo y usarlo conforme al propósito que Él tiene conmigo, que estoy segura que, aunque no lo entienda y no lo vea en este momento, es mucho más grande de lo que pienso", dijo.

Beba concluyó su emotivo mensaje agradeciendo a quienes la quieren y a quienes la critican. "Gracias a todas las personas que desde un principio han sido apoyo y a pesar de todo han utilizado estas plataformas para esparcir amor en vez de odio y, a los que han hecho todo lo contrario, realmente espero que en algún momento logren entender que en un mundo lleno de tanta ira y caos necesitamos más empatía, tolerancia y amor".

