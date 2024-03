La Chilindrina habló sobre su relación con el elenco de El Chavo del 8: "Nunca hubo una amistad"

María Antonieta de las Nieves alcanzó la fama internacional con su personaje de La Chilindrina en El Chavo del 8. Aunque hace poco anunció su retiro, muestra un inmenso agradecimiento por el papel que le cambió la vida. Sin embargo, también reveló los retos que tuvo que afrontar dentro del set.



En entrevista con Matilde Obregón, la actriz mexicana de 73 años aseguró que empezó a trabajar en El Chavo del 8 a los 21 años. Tiempo después quedó embarazada, por lo cual su mamá decidió inventar una ingeniosa estrategia para ocultar su estado ante las cámaras.

La artista recuerda que, como solución, su mamá le hizo un vestido de maternidad que le escondía el vientre. A Roberto Gómez Bolaños, le agradó la idea, por lo cual La Chilindrina siguió usando ese tipo de prenda durante todo el programa.

A pesar de las incontables buenas experiencias, es bien conocido para el público que disfrutaba de las ocurrencias de El Chavo del 8 que, en la vida real, los actores no llevaban la relación más cercana de todas.

Aseguró que con Doña Florinda y Quico no manejaba la mejor relación, sin embargo, con Meza tuvo un mayor número de roces.

"Con Quico nunca hubo una amistad, me gustaba mucho el personaje, pero nunca tuve una amistad (...) Nunca hubo una gran amistad con Florinda Meza, a la fecha menos. Si ella me buscara, yo iba a responder a esa búsqueda, pero no creo que a ella tampoco le interese", reveló la actriz que dio vida a La Chilindrina.

A pesar de ello, confesó que su mejor amigo en el set era Édgar Vivar, con quien hasta hoy mantiene una bonita relación de camaradería. Además, recordó con cariño su vínculo con Ramón Valdés, quien hizo de su padre en El Chavo del 8.

"Cuando nos veíamos, con muchísimo cariño, y él nunca me dijo Tony o María Antonieta, sino mi hijita, siempre fui su hijita", comentó la actriz.

En cuanto a su relación con Roberto Gómez Bolaños, La Chilindrina admitió que fueron cordiales mientras trabajaban juntos, e incluso, él la invitó a volver al programa cuando ella dejó el proyecto para irse para otro canal de televisión.

Sin embargo, lamenta que una disputa legal por el personaje los alejara en los últimos años de vida de Chespirito, a quien consideraba como un hombre talentoso.