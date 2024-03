¿La de Don Ramón o la del Chavo? La Chilindrina revela cuál muerte le dolió más

La actriz mexicana María Antonieta de las Nievas, reconocida mundialmente por su papel de La Chilindrinaen El Chavo del 8, dio detalles sobre su relación con los otros artistas que hicieron parte del programa y cuáles fueron las muertes que más la afectaron, además de hablar de algunos de los escándalos que la involucraron.



En una entrevista para el pódcast Matilde Obregón, la actriz de 73 años resaltó que la muerte de Roberto Gómez Bolaños (Chespirito) la sintió muchísimo. "Fue muy duro para mí, y lo más duro fue que ya no volvimos a tener contacto desde un pleito que hubo antes. Aunque no fue directamente con él ni conmigo, sino de los abogados por el personaje, entonces sí, me dolió muchísimo", comentó.

Pese a los problemas que se tuvieron, La Chilindrina destacó que Chespirito era un hombre talentoso que escribía buenos chistes para todos los personajes de sus producciones, por lo cual le divierte volver a verse en pantalla.

Así mismo, destacó que dentro del set su mejor amigo era Édgar Vivar, quien dio vida al querido Señor Barriga, y que con actores como Florinda Meza (Doña Florinda) y Carlos Villagrán (Quico) no tenía una relación cercana.

"Nunca hubo una gran amistad (con Florinda Meza), a la fecha menos. Si ella me buscara yo iba a responder a esa búsqueda, pero no creo que a ella tampoco le interese", reveló.

Entretanto, María Antonieta de las Nieves indicó en el diálogo con Matilde Obregón que la muerte que más la afectó fue la de Ramón Valdés, quien hacía de Don Ramón, papá de La Chilindrina. "Nos seguíamos viendo (tras su salida de la serie). Cuando nos veíamos, con muchísimo cariño, y él nunca me dijo Tony o María Antonieta, sino mi hijita, siempre fui su hijita", develó.

La actriz confirmó que hay planes de hacer un documental sobre La Chilindrina, pero no reveló más detalles del proyecto.