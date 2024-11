La historia detrás del rescate de Los niños perdidos, documental inspirado en hermanitos Mucutuy

Orlando Von Einsiedel, director de cine británico a cargo del documental Los niños perdidos, en entrevista con Noticias Caracol en vivo , habló sobre las cosas misteriosas que rodearon el rescate de los hermanitos Mucutuy y lo calificó como “una lección para el mundo sobre el poder de unir fuerzas a pesar de las diferencias”.

>>> Le puede interesar: ¿El perro Wilson está vivo? La revelación que ayudó a encontrar a los hermanos Mucutuy en la selva

Entrevista a Orlando Von Einsiedel, director de Los niños perdidos

Margarita Rojas: ¿Cómo se enteró de la noticia de cuatro niños, niños indígenas, perdidos en la selva Amazónica colombiana?

Orlando Von Einsield: Supongo que soy como millones de personas en todo el mundo que leen sobre todo esto en las noticias. Creo que lo que realmente me atrajo fue cuando me enteré de la historia detrás de la misión de rescate. Aprendí sobre dos grupos diferentes: los voluntarios de las comunidades indígenas y las fuerzas especiales colombianas, grupos que históricamente se han opuesto entre sí, hay desconfianza, hay conceptos erróneos. El hecho de que durante esta operación tuvieron que trabajar juntos para lograr un objetivo compartido: encontrar a los niños, me pareció increíblemente inspirador.

Publicidad

Margarita Rojas: ¿Por qué un director británico, ganador del Óscar, decidió contar esta historia sobre Colombia?

Orlando Von Einsield: Es el tipo de películas que me interesan. Me interesan las historias que tratan de contar cosas sobre lo mejor de las personas, sobre las cosas buenas de los seres humanos. Soy británico, esta es una historia colombiana. Creo que como cineasta hay una responsabilidad real cada vez que intentas contar una historia fuera de tu propia experiencia socioeconómica, y así, en una situación como esta, lo clave es encontrar socios y rodearse de personas que entiendan las realidades locales y en este caso, rápidamente, me asocié con dos fantásticos codirectores: Jorge Durán, que es de Colombia, y Lali Houghton, que es de origen peruano-brotánico, para que pudiéramos contar la historia con sensibilidad y entendiendo las realidades locales.

La historia de los hermanos Mucutuy, niños perdidos en la selva colombiana, llegará a Netflix - Foto: Netflix

Publicidad

Margarita Rojas: Usted ha puesto sus ojos y su cámara en lugares como Afganistán, Siria, Congo y ahora Colombia. ¿Por qué le gusta el peligro?

Orlando Von Einsield: No, no, me gusta el peligro, no me considero valiente. Creo que tengo miedo de todas las cosas a las que la mayoría de la gente le tiene miedo, pero lo que sí me atrae es la gente que creo que es increíble. Cuando conozco una historia sobre personas que me inspiran quiero compartir esa historia con otras personas, y creo que en esta historia había tantas personas que eran extraordinarias, por supuesto, los niños: su valentía, su inteligencia, su unión para ayudarse unos a otros durante 40 días, quiero decir, eso es increíble. Y luego, las Fuerzas Especiales de Colombia y lo que hicieron y los esfuerzos que hicieron para tratar de salvar las vidas de estos niños. Y, por supuesto, todos los voluntarios indígenas, es una historia llena de personas que creo que podemos reconocer mundialmente como héroes humildes.

Von Einsield también habló sobre el yagé como una herramienta clave para encontrar a los niños. Vea la entrevista completa en el video que aparece a continuación o dé clic en este enlace .

Publicidad

>>> Le puede interesar: ¿Quiénes son los protagonistas de Los niños perdidos, documental sobre hermanitos Mucutuy?