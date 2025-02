La realidad detrás de la entrevista de Pirlo en el show de Juanpis González: "Fue un fracaso"

El cantante caleño Pirlo volvió a ser el centro de una nueva polémica, esta vez por su comportamiento durante el show de Juanpis González, un personaje creado por el comediante Alejandro Riaño. Muchos de los asistentes incluso exigieron la devolución del dinero, por lo cual tanto el artista y el organizador se pronunciaron.

En su show Alejandro Riaño, caracterizado como su personaje Juanpis González, tiene diferentes invitados de la vida nacional. El lunes 17 de febrero de 2025, el comediante anunció por medio de sus redes sociales que el video de la entrevista con el cantante Pirlo no saldría en plataformas, puesto que "fue un desastre la entrevista", una situación que se le salió de las manos.

Dijo a su público que, pese a que el equipo organizador hace un trabajo previo a la entrevista, una vez se está en el escenario la dinámica se basa, en gran parte, en la improvisación.

Pirlo en Juanpis González

Por medio de sus redes sociales, Alejandro Riaño comentó que decidieron invitar a "un artista que está creciendo mucho en el mundo del trap" para su show del 14 de febrero, refiriéndose a Pirlo.

Lamentablemente, la entrevista no salió como lo esperaban, destacando que había sido muy incómoda, difícil de llevar y el personaje se les salió de control. Comentó que, aunque no justificaba su actitud frente al público, no quería señalarlo.

"En ese momento el man empezó a tomar, se prendió su porro, esto ya había pasado con Arcángel y lo manejó superbién, la entrevista fue tremenda... en esta no iba para ningún lado la entrevista y entiendo la molestia de muchas de las personas que fueron, pero la invitación es a no sepultar al invitado, que de hecho pidió disculpas", expresó Riaño.

En redes sociales comenzaron a difundir videos donde se ve cómo se comportó en el show y las inestabilidades que tuvo en su presentación.

Pirlo habla de Juanpis González

En historias de Instagram, Pirlo dio su versión de los hechos, admitiendo que había sido su error y se excedió antes de dicho compromiso. Comentó que estaba emocionado porque le habían aprobado la visa y el día de la entrevista le avisaron que estaba invitado.

"Me dejé llevar de los tragos, desde que llegué a la entrevista empecé a tomar, la culpa fue mía... no me había alimentado bien ese día, porque somos tercos. Con Juanpis, el equipo de trabajo y la gente que estuvo, mil disculpas... me ganó la tentación, me dejé llevar por la emoción y me puse a tomar muy rápido, la entrevista fue un fracaso", detalló Pirlo.

«Juanpis» y «Pirlo», por un show que le salió mal a Alejandro Riaño, con su personaje de Juanpis González, mientras entrevistaba al cantante de trap, Pirlo, quien al parecer se encontraba mentalmente alterado.

Ambos explicaron el tema y se disculparon.https://t.co/yHtNRmwI3a https://t.co/IeMyw5BUK6 pic.twitter.com/86MNORjh1p — ¡Es tendencia en Colombia 🇨🇴! (@TendenciaEnX) February 18, 2025

