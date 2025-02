Liang Youcheng, reconocido actor de k-dramas, murió a los 27 años: fue atendido por un resfriado

El mundo de los k-dramas perdió a una de sus jóvenes estrellas en los últimos días. Se trata del joven actor Liang Youcheng, quien murió el pasado 30 de enero, quien estuvo varios días enfermo. La muerte del famoso trascendió internacionalmente días más tarde, cuando se empezaron a conocer detalles de lo sucedido.

¿Quién era Liang Youcheng?

Liang Youcheng nació en China, pero a sus 27 años estaba construyendo una gran carrera actoral en Corea del Sur y a nivel mundial, apareciendo en los famosos k-dramas, producciones surcoreanas que cada vez más conquistan las plataformas de streaming del mundo.

Sus trabajos más conocidos fueron los k-dramas 'My Heart' en el año 2021 y 'Echo of Her Voice', en 2024. En la actualidad, el famoso actor estaba trabajando en la producción de la serie 'It Girl in Tang Dynasty', trabajo que no logró terminar.

¿De qué murió Liang Youcheng?

Semanas antes de su muerte, Liang Youcheng empezó a presentar síntomas de problemas de salud. Según la prensa asiática, cuando el actor acudió a los médicos fue diagnosticado con un resfriado común y lo enviaron a su casa con el tratamiento normal para estos casos.

Sin embargo, con el paso de los días, la salud del actor empeoró. Youcheng acudió una vez más al hospital al notar que no había mejoría y en esta ocasión fue atendido de emergencia. Los médicos identificaron que presentaba infecciones en el sistema nervioso central.

Los médicos hicieron esfuerzos por ayudar al joven de 27 años, pero la infección avanzó tanto en el cuerpo del actor que, según detalló la prensa internacional, Liang perdió el conocimiento en el hospital y falleció.

La noticia de la muerte del actor Liang Youcheng fue confirmada en los últimos días en redes sociales por su amigo Wu Xuyi, quien escribió: "Saltaste fuera del tiempo y te convertiste en una estrella, duerme para siempre, te extrañaremos durante mucho tiempo, mi buen amigo, Liang Youcheng llegará hasta el final".

Liang Youcheng falleció durante las celebraciones del Año Nuevo chino, tema que ha entristecido a sus seguidores, ya que el actor no pudo pasar estas fechas especiales acompañado de su familia.

Por ahora, no se ha revelado cuál fue la enfermedad que afectó al artista en sus últimos días. Tampoco se ha informado sobre su funeral, pero en redes sociales hay gran conmoción entre sus seguidores y quienes lo conocieron por sus papeles en diversos k-dramas.