¿Lina Tejeiro estaría a punto de casarse? La vieron con anillo de compromiso y probándose vestidos

Lina Tejeiro es una actriz muy reconocida y querida por los colombianos que próximamente estará protagonizando la nueva versión de Nuevo Rico, Nuevo Pobre en las noches de Caracol Televisión, un logro laboral que sus seguidores han aplaudido a la llanera. Además de su carrera profesional, otro tema sobre la actriz que suele llamar la atención en redes sociales es su vida amorosa.

Al igual que muchos otros famosos, las relaciones amorosas de Lina Tejeiro se han convertido en tema de interés para sus seguidores y para la prensa rosa nacional. Sin embargo, desde 2022, año en el que terminó su romance con el cantante Juan Duque, a la actriz no se le ha conocido públicamente otra pareja.

Es por eso que en las últimas horas a causado revuelo nacional en las redes sociales un video en el que Lina Tejeiro está vestida de novia y muestra un anillo de compromiso. Tan solo un día antes habían iniciado rumores que indicaban que la actriz no solo tendría una nueva pareja, sino que pronto llegaría al altar.

Rumores sobre el nuevo romance de Lina Tejeiro

Todo empezó por una publicación de la influencer Karen Sevillano, quien es gran amiga de Lina Tejeiro. La creadora de contenido reveló a sus seguidores que una de sus amigas más cercanas estaba a punto de llegar al altar.

"Este galón no me incumbe contarlo, pero yo lo tengo que contar así sea un poquito", dijo Sevillano en su Instagram sin dar el nombre de la persona. Detalló que quedó de almorzar con su amiga en un lugar de Bogotá, pero cuando llegó al sitio la sorprendió que la mujer estaba en plena sesión de fotos vestida de novia.

"Llegué y ahí fue cuando la estoy viendo a ella en vestido de matrimonio. O sea, yo voy viendo anillo, yo voy viendo flores, yo voy viendo ramo, yo voy viendo fotógrafo y yo dije: ‘¿Pero What the fuck?‘, ahí el corazón se me aceleró y yo decía: ’Dios mío, se va a casar, pero cuándo, pero cómo, pero dónde0, y la pregunta más importante, ¿con quién?".

Lina Tejeiro confirma que se va a casar

Tras el video de la influenciadora, por algunas imágenes los internautas empezaron a especular que se trataba de Lina Tejeiro. Horas más tarde, la actriz llanera confirmó la noticia con un video en sus redes sociales.

"Me voy a casar, me voy a casar. ¡No! No te lo puedo creer. ¿Uno cómo dice ‘Acepto’ cuando se va a casar?. Normal, como si nada. Acepto", dice Lina Tejeiro en la grabación, presumiendo su anillo de compromiso, el vestido y el ramo de rosas.

En el video, Lina Tejeiro no da detalles de quién sería el afortunado novio, pero se muestra muy emocionada y nerviosa por la situación. "No puedo llorar. Por fin. Se me ve divino (el anillo). Estas son las piedras que quiero que me saquen. Esa es la novia, sí, soy yo. Tengo muchos nervios, pero que sea lo que Dios quiera", concluyó.

En redes sociales, los internautas creen que se trata de un video realizado en medio de las grabaciones de Nuevo Rico, Nuevo Pobre , novela en la que el personaje de Lina Tejeiro pasaría por el altar. Sin embargo, se está a la espera de que la actriz aclare la situación.