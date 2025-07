Luisa Fernanda W reveló cómo vivió el duelo por muerte de Legarda y el papel de Pipe Bueno

Los nombres de Luisa Fernanda W y Fabio Legarda han vuelto a ocupar espacio en titulares en los últimos días, luego de que la influencer se pronunciara sobre un problema legal que actualmente enfrenta con las hermanas del fallecido cantante. Ahora, una vez más los famosos son noticia porque ella reveló detalles de lo que vivió después de la muerte del artista, quien recibió un disparo fatal en medio de fleteo en Medellín.

La influenciadora paisa concedió una entrevista al podcast Vos Podés en la que habló sobre cómo ha manejado su salud mental en su vida. Luisa Fernanda W reveló que la muerte de Legarda fue un detonante para prestarle más atención a este aspecto en su vida, pues en ese momento tocó fondo.



¿Cómo vivió Luisa Fernanda W la muerte de Legarda?

En la conversación, Tatiana Franko le preguntó a Luisa Fernanda W cuándo había decidido buscar ayuda psicológica. "Cuando pasa lo de Fabio yo de inmediato dije: 'Necesito un psicólogo'". La influenciadora aseguró que en ese momento se sintió tan mal que no estaba segura de poder seguir adelante con las emociones que estaba sintiendo y fue precisamente por eso que decidió buscar ayuda: "Porque a mí no me gusta que me vean derrumbada".

"En ese momento de mi vida, claro que toqué fondo, estaba en un bucle terrible porque por cómo sucedieron las cosas para mí fue demasiado fuerte", contó la creadora de contenido y agregó que "6 años, casi 7 años después, yo sigo como con cositas ahí en la cabeza que a veces yo las recuerdo y eso me arruga demasiado el corazón. Ahí es cuando yo digo: 'Espérate, tengo que pararme en el presente'. Eso es algo que yo entendí en terapia, vivir muy presente".



¿Y qué papel jugó Pipe Bueno en su proceso?

Aunque desde entonces una de las mayores críticas que recibió la mujer fue el inicio de su relación con Pipe Bueno, en el podcast ella aseguró que él fue una pieza clave para poder salir a flote de ese proceso. "Puedo decir que Pipe fue uno de mis ángeles", aseguró. "Pipe obviamente estuvo super presente y los consejos que me daba eran maravillosos. Entonces él me empezó a motivar y me mostraba la vida como desde otro punto de vista. Yo de verdad que le agradezco demasiado a Pipe porque él pues fue parte de mi alegría en ese en esos momentos".

La famosa señaló que ha leído comentarios que critican su manera de vivir el duelo, pero que ha decidido quedarse con lo que vivió junto a él. "La gente que vio nuestro proceso sabe lo que vivimos y que fue una relación hermosa. Con eso me quedo y lo tengo en mi corazón y siempre lo voy a recordar con mucho amor y con mucho respeto".

Luisa Fernanda W aseguró que esos detalles especiales y apoyo que recibió por parte de Pipe Bueno la hicieron enamorarse de él, algo que fue inevitable al conocerlo verdaderamente. Sin embargo, la paisa reconoció que la ola de malos comentarios que recibió por el inicio de esa relación la hicieron cuestionarse todo.

"Yo me cuestionaba y decía: 'Diosito, ¿será que estoy haciendo lo correcto? Lo que estoy sintiendo, ¿será que será que es lo correcto, lo indicado, qué hago? Yo necesito señales, Dios'. Pedía señales. ¿Qué tal que yo le hubiese hecho caso a los comentarios negativos que me hacían en ese momento? Se llegó a decir de todo. Menos mal, como te digo, yo tengo una red de apoyo familiar impresionante y tenía Pipe, lo mejor que a mí me pudo pasar en ese momento fue haber seguido mi corazón y haber seguido y haber entendido que mi vida continúa", aseguró.

