Sancionan a joven sicario que disparó y causó la muerte de Miguel Uribe: la pena que le impusieron

Tras más de dos meses de investigaciones por el atentado contra el precandidato presidencial y senador Miguel Uribe Turbay, quien falleció por la gravedad de sus heridas el pasado 11 de agosto en la Fundación Santa Fe de Bogotá, las autoridades emitieron la primera sanción a uno de los señalados responsables del hecho que tuvo lugar en el barrio Modelia, en la localidad de Fontibón, en el occidente de la capital, cuando el político del Centro Democrático adelantaba un mitin político de cara a las elecciones del 2026.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

El senador fue víctima del ataque en su contra en el parque El Golfito ante más de 250 personas la tarde del pasado sábado 7 de junio, momento cuando recibió varios impactos de bala en dos regiones de su cuerpo: su cabeza y su muslo izquierdo. Videos e imágenes siguen retratando el instante en el que el senador se desvaneció en una tarima improvisada hecha con una canasta, en la que el político realizó una intervención de aproximadamente 20 minutos antes de ser interrumpido por el estruendo de, al menos, ocho disparos.

En esa misma fecha, la Fiscalía General de la Nación y la Policía Metropolitana de Bogotá anunciaron una de las capturas: el sicario que le apuntó y accionó un arma Glock 9 milímetros al senador. El señalado fue identificado como un menor de 15 años, quien fue detenido en flagrancia en posesión de la pistola. Hasta el momento, la entidad de investigación y acusación ha individualizado y capturado a seis presuntos implicados en la planeación y ejecución del magnicidio del político.



Joven sicario fue sancionado: la pena que recibirá

La Fiscalía anunció la tarde de este miércoles 27 de agosto que un juez de conocimiento del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SRPA) emitió la primera sanción en contra del menor de edad que disparó a Uribe Turbay. A través de un comunicado se dieron los detalles de la decisión a la que llegó el togado "luego de valorar las pruebas aportadas por la Fiscalía General de la Nación y la aceptación voluntaria de cargos hecha durante la audiencia de acusación".



De acuerdo con la entidad, se logró determinar que el joven sicario había sido contactado y convencido de ejecutar el ataque. Entre los datos conocidos, se puntualizó que al procesado lo citaron en el barrio Modelia la tarde del sábado 7 de junio, punto en el que se le vio abordo de un vehículo color gris conducido por Carlos Eduardo Mora González, otro de los capturados. Allí recibió "una pistola Glock 9 mm de manos de Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi", el mencionado es señalado por el jefe de la banda criminal que materializó el hecho.

Publicidad

"Posteriormente, descendió del vehículo, caminó al parque El Golfito donde la víctima participaba en una concentración política y le disparó", manifestó la entidad en el documento en el que se precisó que su judicialización corresponde a los delitos de homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Al respecto, se aclaró que, de hecho, en la audiencia realizada el pasado 4 de agosto el joven aceptó los cargos, siete días antes de que el senador falleciera a causa de sus lesiones y tras permanecer más de dos meses internado en la Fundación Santa Fe. Sobre su pena se indicó que la decisión incluye que el menor de edad permanezca siete años privado de la libertad en un centro de atención especializada. Por el momento, el joven está en el búnker de la Fiscalía, en Bogotá, bajo estrictos cuidados especiales a cargo de funcionarios del Bienestar Familiar.

Publicidad

*Noticia en desarrollo. Espere ampliación en breve...

NOTICIAS CARACOL DIGITAL.