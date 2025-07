¿Cuál es el lío legal entre Luisa Fernanda W y las hermanas de Legarda?

La tensión entre Luisa Fernanda W y la familia del fallecido cantante Legarda ha vuelto a ser noticia, esta vez por una disputa legal en torno al nombre del proyecto musical The Winning Team. El conflicto gira en torno a los derechos de uso y registro de una marca en la que participaban la influenciadora paisa y el artista urbano que murió en 2019 en Medellín.

Luisa Fernanda W, quien fue pareja sentimental de Legarda hasta el día de su muerte, anunció a finales de junio que retomaría el proyecto musical que ambos impulsaron hace algunos años. Esta nueva etapa incluiría a los artistas urbanos Itzza Primera, Ryan Roy y DeJota 2021, quienes también colaboraron con Legarda en el pasado.

A través de sus redes sociales, Luisa Fernanda W compartió que recibió una notificación legal solicitando la eliminación de los contenidos relacionados con el relanzamiento de The Winning Team. Aunque no mencionó directamente a nadie, todo indica que la familia de Legarda estaría detrás de esta acción legal.

Este sería el tercer intento de retomar el proyecto musical explicó la influenciadora en una serie de historias en Instagram. Todo esto sucedió justo cuando ella también intentaba registrar el nombre legalmente, lo que generó especulaciones entre sus seguidores sobre quién más estaría interesado en hacer este mismo trámite.



La inversión en The Winning Team

Luisa Fernanda W defendió su derecho a continuar con el proyecto, argumentando que desde el inicio aportó no solo su imagen y comunidad digital, sino también recursos económicos y estrategias de crecimiento.

“Cuando me involucré con el proyecto lo hice por completo, puse mi creatividad, mis redes, mi comunidad, mi engagement, mis estrategias”, expresó en un video publicado en su cuenta de Instagram donde acumula más de 19 millones de seguidores. Además, aseguró que también invirtió el capital necesario para que el proyecto pudiera avanzar.

La influenciadora insistió en que su intención no es perjudicar a nadie, sino continuar con un legado que considera parte de su historia personal y profesional. “De todo corazón les digo que no es solo un nombre, es un equipo que se formó con amor, talentos y sueños”, afirmó.

Un proceso legal en curso

Actualmente, el nombre The Winning Team no pertenece legalmente a ninguna de las partes, ya que el proceso de registro aún está en trámite. Luisa Fernanda W aseguró que el caso ya está en manos de sus abogados y que esperará a que se resuelva por las vías legales correspondientes.

“Yo creo profundamente en la voluntad de Dios. Les estaré contando qué pasa con el nombre The Winning Team", concluyó. Por ahora, el futuro de este proyecto musical es incierto.



¿Cómo fue la muerte de Legarda?

El conflicto por el nombre del proyecto musical revive una tragedia que marcó a miles de seguidores del joven artista en Colombia y América Latina. El 7 de febrero de 2019, Fabio Andrés Legarda, conocido artísticamente como Legarda, perdió la vida a los 29 años tras recibir una bala perdida durante un intento de robo en Medellín.

El artista se encontraba transportándose en un servicio de Uber cuando fue impactado por un disparo en la cabeza. Según relató su tío, Alberto Lizcano, en Expediente Final, el tiroteo se produjo cuando dos hombres en moto intentaron atracar a una persona en un carro cercano. Uno de los involucrados, un guardaespaldas, sacó un arma y comenzó a disparar.

“Él iba chateando, cuando de pronto dos tipos en una moto van a atracar a alguien que se coloca en un vehículo al lado de ellos. Uno de los tipos que iba, según lo que relatan, es que era guardaespaldas o algo similar, saca el arma de fuego y comienza a disparar”, relató Lizcano. La madre del artista se enteró de lo ocurrido al intentar comunicarse con su hijo, pero la Policía respondió la llamada y le informó de lo sucedido.

Legarda y Luisa Fernanda W tuvieron una relación sentimental hasta su muerte en 2019 Foto: Instagram @Legarda

Luisa Fernanda W también compartió en Expediente Final cómo recibió la noticia de la muerte de su pareja. “A mí me suena el celular y es la mamá de Fabio y cuando ella a mí me da la noticia, yo entro en un shock muy fuerte. No tendría palabras para contarles cómo fue, o sea, yo estaba como en automático, yo no lo asimilé”, recordó.

Legarda fue trasladado de urgencia a la Clínica Medellín, donde los médicos intentaron salvarle la vida sin éxito. Su muerte conmocionó al país y dejó un vacío en la escena musical urbana.

A pesar de su corta carrera, Legarda dejó una huella imborrable en sus seguidores y en quienes trabajaron con él. The Winning Team fue uno de los proyectos en los que trabajó el artista nacido el 18 de noviembre de 1989 en Popayán, Colombia, y que creció en Atlanta, Estados Unidos. Mientras el proceso legal por el registro del nombre sigue su curso, la continuidad del proyecto musical es incierta.