Luisa Fernanda W en problema legal con hermanas de Legarda por utilizar el nombre The Winning Team

Luisa Fernanda W nuevamente habló de Fabio Legarda, el cantante urbano con el que tuvo una relación amorosa y que falleció en medio de un fleteo en Medellín. En esta ocasión no lo hizo por recordar al artista paisa, sino por un problema legal que enfrenta con las hermanas del mismo, quienes la han demandado por utilizar el nombre del The Winning Team, un grupo de trabajo musical que ella tenía junto a Legarda.

Síganos en nuestro WhatsApp Channel , para recibir las noticias de mayor interés

Recientemente, la influenciadora colombiana sorprendió tomando nuevamente su camino musical de la mano de Itza Primera, DJota y Ryan Roy, quienes también eran parte de ese grupo musical hace algunos años. Los cuatro se reunieron, le rindieron homenaje a Legarda en un evento público y, después de eso, regresaron a plataformas con la canción 'Te extraño'. Pero el uso del nombre del equipo molestó a las hermanas de Fabio Legarda.



¿Qué dijo Luisa Fernanda W?

A través de un video publicado en redes sociales, Luida Fernanda W se refirió a la demanda que ella y los otros tres integrantes del grupo musical recibieron tras reunir al The Winning Team por parte de las hermanos del fallecido Fabio Legarda. Aparentemente, las mujeres no están de acuerdo con que los famosos hagan uso de la marca del paisa.

"Cuando inicié con el proyecto The Winning Team fue gracias a la motivación de Fabio", dijo la famosa recordando a su ex como un gran artista, compositor. "Él me presentó a sus amigos Itza Primera, Ryan Roy y DJota. Cuando me involucré con el proyecto lo hizo con todo, puse mi creatividad, mis redes, mi comunidad, mi engagement y mis estrategias para aportar".

Publicidad

Luisa Fernanda W recalcó que ella ya contaba con más de 10 millones de seguidores en las redes sociales para ese momento, contando con un reconocimiento nacional por su trabajo previo. También reveló que ella fue la inversionista capital del proyecto musical, siendo la que invertía en la grabación de videos y otros procesos que se necesitaba para sacarlo adelante.

Tras la muerte de Legarda el grupo se disolvió, pero con el reciente reencuentro decidieron unirse nuevamente. "Nuestra única intención fue sumar, jamás molestar o perjudicar a nadie. Itza y DJota recibieron un mensaje informándonos que no podíamos usar el nombre, aunque la marca The Winning Team no estaba registrada", detalló la influenciadora.

Publicidad

La paisa indicó que antes ellos intentaron iniciar el proceso de registro de la marca y en ese momento otras personas también lo iniciaron. Sin embargo, aclaró que en la actualidad la marca todavía no le pertenece a nadie porque ambos procesos están en trámite. Y agregó que ella también recibió una notificación en la que se le solicitaba eliminar todos los videos en los que mencionaba el regreso del grupo musical.

La actual prometida de Pipe Bueno señaló que la tiene muy triste por la situación, pero resaltó que ella y sus compañeros seguirán haciendo música y que todo el tema estará en manos de sus abogados. "The Winning Team somos todos los que hoy estamos aquí y quien tristemente no está. Yo siempre estaré profundamente agradecida con Fabio y con todo el equipo por el trabajo tan maravilloso".

Además de Luisa Fernanda W, los demás integrantes del equipo Itza Primera, DJota y Ryan Roy también publicaron videos en sus respectivos perfiles pronunciándose al respecto, señalando que recibieron la notificación de que no podían utilizar el nombre del grupo y que otras personas estaban intentando registrar la marca, siendo Itza Primera la que nombró directamente a Daniela y María Legarda como las personas que han causado todo este revuelo.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL DE NOTICIAS CARACOL