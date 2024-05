Mamá de Omar Geles cantó Los caminos de la vida en funeral de su hijo: conmovedor momento

El funeral del cantante Omar Geles estuvo marcado por el dolor y la tristeza de sus familiares, allegados y fanáticos que le dieron un último adiós.

En medio de las honras fúnebres del cantautor vallenato, al que asistieron figuras importantes del género como Wilfran Castillo, Iván Villazón, Jean Carlos Centeno y Rolando Ochoa, doña Hilda, mamá del artista fallecido, le dedicó un conmovedor homenaje a su hijo interpretando Los caminos de la vida.

Conmovida y con lágrimas, la madre de Omar Geles cantó algunos versos de la canción que le fue dedicada, donde el compositor le prometía que todo cambiaría.

Tras su corta pero significativa interpretación, doña Hilda dio unas palabras a los seguidores del cantante.

“Ustedes me van a perdonar porque Omar Geles no tiene muchos días que se murió y entonces no sé por qué él me dijo que no le guardara luto, pero yo se lo guardo. No puedo decir más nada, gracias por haber venido esta noche”, expresó.

DOLOR DE MADRE



Despedir a un hijo debe ser lo más doloroso del mundo, aquí vemos a doña Hilda Suárez, madre de Ómar Geles, quien llegó hasta el lugar de su velación, y entre lágrimas despidió a su hijo, cantando “Los Caminos de La Vida”



¿De qué murió Omar Geles?

El artista vallenato fue declarado muerto en la clínica el Erasmo de Valledupar, el pasado martes 21 de mayo, por cuenta de un paro cardiorrespiratorio que sufrió mientras jugaba un partido de tenis con el cantante Omsar Pérez.

"Fue un momento muy angustiante porque él se derrumbó y fuimos a auxiliarlo y a llevarlo al carro", recordó Pérez sobre los momentos que vivió.

Según el relato del artista que compartía con Omar Geles su pasión por la música y el tenis, "estábamos muy lejos de donde estaba parqueada la camioneta, había unas escaleras muy empinadas y luchábamos, no podíamos cargarlo entre varios, hicimos el esfuerzo. Yo le iba hablando, pero cada vez sentía que su respiración se acortaba más".

Tras lograr llegar a la camioneta, Osmar Pérez asegura que "hice mi último esfuerzo para montarlo al carro y yo caí desmayado ahí casi porque hice un esfuerzo grande. Ellos lo llevaron en la camioneta y yo me fui en el carro detrás de ellos y cuando llegué a la clínica estaban tratando de reanimarlo".

