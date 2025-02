Manuela González, de Perfil Falso, y el accidente en el que casi muere: se fue a abismo de 30 metros

La reconocida actriz colombiana Manuela González vive un gran momento en su carrera actoral gracias al éxito de Perfil Falso, la serie de Netflix en la que interpreta a uno de los personajes claves dentro de la trama. La artista que también ha participado en varias producciones populares como La saga, Negocio de familia o Mentiras perfectas, vivió en su adolescencia un fuerte episodio que le cambió la vida para siempre: un grave accidente de tránsito.

Un accidente que cambió su vida

Recientemente, la colombiana reveló detalles de un accidente en el que casi pierde la vida: cayó a un abismo de más de 30 metros que le causó la perforación de un pulmón.

Relató en el programa Impresentables, de LOS40, que, a los 15 años, cuando vivía un momento de rebeldía, se fue de su casa a vivir por una semana con una amiga del colegio y estaba peleada con su madre.

La amiga de Manuela se iba para su finca y ella llamó a su mamá para informarle que la acompañaría a La Mesa. A pesar de que su madre le aconsejó no ir, decidió hacerlo de todas formas. Durante el trayecto, en una curva, un carro que venía en sentido contrario provocó que el Jeep en el que viajaba se fuera a un abismo.

Un accidente de tránsito marcó un antes y un después en la vida de Manuela González Foto: Instagram @lamuelagonzalez

La experiencia del accidente

En una entrevista en 2019, en el programa de Caracol Televisión, The Suso's Show, Manuela reveló más detalles del hecho y recordó el accidente como una experiencia que casi le cuesta la vida. "Pero yo no iba manejando y pues aterricé en un lugar lleno como de piedras, yo no me acuerdo, esto me lo contaron porque pues obviamente quedé inconsciente. Unos campesinos se dieron cuenta del accidente, bajaron, me ayudaron a subir como con unas ruanas o cobijas y llegué al hospital de La Mesa", aseguró.

El accidente le causó graves heridas en su cuerpo: "Me perforé un pulmón y la clavícula, hubo muchas cortadas, una quemadura", explicó.

El hecho fue tan trascendental que le hizo replantearse varios aspectos de su vida. "Fue un accidente que obviamente marcó mi vida y por el cual creo que terminé tomando algunas decisiones", añadió la actriz.

Un nuevo comienzo en Estados Unidos

El accidente no solo dejó cicatrices físicas, sino que también le marcó un camino distinto.

"Realmente fue un antes y un después y terminó mi hermana mayor, que fue como una mamá para mí, adoptándome y diciendo 'véngase para Estados Unidos, a California, para que aprenda inglés'. Entonces me fui a vivir con ella y fue una de las mejores experiencias de mi vida", compartió.

Inicialmente, la actriz se fue por un año, pero terminó quedándose dos años. En Estados Unidos se graduó del colegio, aprendió inglés y descubrió que quería ser actriz. Esta experiencia no solo le permitió crecer, sino que también le cambió la perspectiva.

Tras esta dura experiencia, Manuela González ha sido reconocida por sus destacadas participaciones en telenovelas y series de televisión nacionales e internacionales, ganándose la admiración del público por su talento y versatilidad en la actuación.