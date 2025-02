Daniela Álvarez preocupa a sus seguidores por problema de salud: "Me hago daño sin darme cuenta"

Daniela Álvarez no está pasando por un bueno momento. La ex reina de belleza compartió en sus redes sociales que, desde hace 10 días, está enfrentando complicaciones de salud en su pie derecho, un tema que le ha impedido caminar y en las últimas horas la llevó a realizarse un procedimiento médico.

Hace cuatro años, la presentadora colombiana enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida, al perder parte de su pierna izquierda tras sufrir una isquemia. Desde entonces, Álvarez se ha convertido en un ejemplo de superación en las redes sociales, mostrando su proceso de recuperación, volviendo a caminar, nadar, montar bicicleta y hasta bailar utilizando su prótesis.

Pero este proceso no ha sido del todo fácil para la modelo, ya que su pie derecho quedó con algunas complicaciones que, en la actualidad, le siguen afectando.

¿Qué tiene Daniela Álvarez?

En sus historias de Instagram, Daniela Álvarez mostró que desde hace 10 días tiene una herida en su pie derecho, causado por la presión que hace al caminar. Sin embargo, como la mujer no tiene sensibilidad en ese pie, no siente dolor ni se ve afectada.

La presentadora Daniela Álvarez muestra problema de salud que la afecta - Fotos: @danielaalvareztv

"Hace dos años convivo con esta zona de presión en mi pie. Al no tener buena sensibilidad hay días que me hago daño sin darme cuenta y esa falta de sensibilidad no me permite que mi pie sane fácilmente", explicó la famosa.

Álvarez mostró que con el paso de los días la herida en su pie ha empeorado, motivo por el que no puede caminar, ya que debe guardar reposo para darle tiempo a que se sane.

"Esto me pasó hace diez días y ya llevo dos sin apoyar [el pie] en lo absoluto", aseguró. Sin embargo, en medio del reposo y tomando antibióticos, su pie seguía sin mejorar, lo que en las últimas horas la llevó a llamar al médico para que fuera hasta su casa a revisarla.

Explicó que el profesional tuvo que realizarle un lavado, con lo que finalmente la herida mejoró. "Me vi con el médico especialista y decidió hacerme un lavado, les puedo montar el video si quieren, la verdad es que es un poco impactante".

La presentadora aseguró que, luego del lavado, su herida "mejoró del cielo a la tierra con el procedimiento. Me voy a dormir feliz".

Finalmente, Daniela Álvarez resaltó que a pesar de estas complicaciones, "le doy gracias a Dios por dejarme este piecito que, aunque lesionado, es el único que tengo y el que me permite hacer tantas cosas que amo".