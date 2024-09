Maren García, viuda de Omar Geles, toma decisión sobre el proyecto musical del compositor

A través de sus redes sociales, Maren García, viuda de Omar Geles, decidió publicar un video en el que resuelve una de las dudas más grandes que tienen los seguidores del compositor vallenato: ¿qué va a pasar con 'La gente de Omar Geles', el proyecto musical del cantante?

Han pasado cuatro meses de la muerte de Omar Geles que dejó en luto a todo el género vallenato . El compositor, que tenía 57 años, falleció en medio de un partido de tenis que disputaba con un amigo por causa de un infarto.

A lo largo de este tiempo, en las redes sociales las personas se han solidarizado con Maren García, esposa del cantante y madre de sus tres hijos menores, quien constantemente está recordando al famoso en sus publicaciones. Ahora ella decidió revelar el futuro que le espera a la agrupación del cantante y a su música.

¿Qué pasa con el proyecto musical de Omar Geles tras su muerte?

"Decidí hablar con ustedes porque sé que están esperando que yo aparezca por aquí", empezó diciendo la mujer en el video, que es una de sus primeras apariciones en las redes tras la muerte de su esposo.

Publicidad

Maren García señaló que decidió hacer la publicación en un día especial y quiso compartir detalles de lo que ha sido su vida en estos cuatro meses. "No ha sido fácil, han sido días durísimos, pero también he sido muy fuerte", aseguró.

La viuda de Omar Geles señaló que Dios y sus hijos han sido su fuerza en estos meses, tanto así que "me dieron la fortaleza de montar la agrupación de 'La gente de Omar Geles', esto es un motivo de alegría, porque no me lo esperaba. Trabajar en lo que hacía, eso de verdad llena mi corazón".

Publicidad

"Para mi esposito, esto lo era todo, la música lo era todo en su vida, Omar era demasiado apasionado por su música. Yo no tengo idea qué es hacer música, pero Dios es tan maravilloso que me ha puesto las personas idóneas para lograr este objetivo y conformar de nuevo 'La gente de Omar Geles'", señaló la mujer.

¿Quiénes son los nuevos integrantes de 'La gente Omar Geles'?

En las redes sociales oficiales de la agrupación se reveló que los nuevos integrantes de la agrupación musical encargada de continuar con el legado de Omar Geles son: Ebert Fuentes, Jose Mojica y Esneider Díaz Anaya. "Jóvenes talentos que desde niños siguieron la carrera y ascenso de Omar Geles y que, desde ahora, están encargados de llevar la bandera de su legado en alto".