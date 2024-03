Mechoneada terminó la DJ Yina Calderón en un bar de Montería: todo quedó registrado en video

En redes sociales volvió a ser tendencia la influencer y DJ Yina Calderón, esta vez por un video que subió desde su cuenta oficial en Instagram, donde se evidencia una agresión física y verbal en un bar de Montería, Córdoba. Fue una discusión acalorada entre la joven y un cliente del lugar.



La creadora de contenido estaba en el bar haciendo un espectáculo como DJ de guaracha. Cuando terminó su presentación bajó del escenario para compartir con el público, en ese momento fue agredida por un joven. En el video quedó registrado el bochornoso incidente.

Durante la discusión, el sujeto le arrojó una cerveza y posteriormente le haló el cabello, hasta terminar arrancándole una parte. El equipo de trabajo de la empresaria y algunas personas que estaban en el establecimiento, llamaron a la calma a los dos involucrados y sacaron a la mujer del bar para evitar que siguiera siendo agredida. Sin embargo, en el clip se escuchan insultos y palabras grotescas de parte de los dos.

Tras subir en sus historias de Instagram el incidente, Yina Calderón se mostró muy afectada por lo sucedido y les contó a sus 646 mil seguidores que fue a la capital ganadera de Colombia con su hermana a dar el mejor espectáculo, pero tras lo que sucedió no quiere volver a Montería, Córdoba.

¿Cómo reaccionó Yina Calderón?

La Dj y creadora de contenido Yina Calderón fue agredida por una persona en Montería luego que ella bajara por unas escaleras para disfrutar del lugar en el que se encontraba para llevar su show. pic.twitter.com/WAPAA0JDar — La Red Caracol (@LaRedCaracol) March 16, 2024

"¿Cómo es posible? Me quitaron el pelo, me pegaron y mi hermana pasando por esto, de verdad que no vuelvo a Montería. Di el mejor show, pero [sic] un travesti me cogió el cabello y me mechoneó. Yo despidiéndome de buena manera cuando ese tipo me tira una cerveza", indicó la DJ.

Finalmente, Yina aseguró que lo sucedido no quedará así y enfatizó en que no se esperaba que sus comentarios en redes sociales fueran a generar tanto odio en la vida real.

"Me caen mal Ana del Castillo, Andrea Valdiri y Aida Victoria Merlano, pero no por eso voy a atacar a las personas que las apoyan. No pensé que el problema de redes trascendiera de esta forma y por eso no tengo guardaespaldas", señaló la empresaria.

Las opiniones en las redes sociales se encuentran divididas, sin embargo, la mujer ha tenido el apoyo de sus seguidores, quienes están a la espera de las acciones legales que le aconsejan tomar por la agresión verbal y física que sufrió. Pero, hasta el momento, Calderón no se ha referido públicamente al tema en un ámbito legal.