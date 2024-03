¿Yina Calderón está buscando novio? La DJ confesó cuál es su estado sentimental actual

La creadora de contenido Yina Calderón confesó a sus seguidores cuál es su estado sentimental actual y qué reflexiones ha sacado de sus relaciones durante los últimos años. ¿Un nuevo amor toca la puerta?



Yina Calderón, quien hace pocos días causó revuelo por aparecer con un sensual vestido para el baby shower de la hija de Epa Colombia, habló con sus seguidores sobre su vida sentimental y los aprendizajes que ha tenido con relación a ella.

En una de sus sesiones de preguntas y respuestas en Instagram, uno de sus seguidores intentó averiguar si en la actualidad la DJ tiene algún tipo de pareja.

Ante ello, calmada y divertida, Yina Calderón contó la verdad sobre el tema: "Bebés, yo soy soltera. Antes yo tenía la imagen de que necesitaba a un novio para no sentirme sola, pero no sé qué me está pasando, creo que ustedes han notado el cambio, he madurado mucho en ese aspecto".

Yina Calderón reveló a sus fanáticos que, de momento, cree que se mantendrá soltera durante el 2024, e incluso, ha cerrado la puerta al mundo de las citas.

"No estoy afanada por conseguir novio. No estoy aceptando invitaciones de nadie, ahí tengo unos pretendientes, pero no estoy interesada", detalló.

Añadió que, desde que aprendió a estar soltera, muchos de los aspectos de su vida han mejorado significativamente.

"Me estoy enamorando totalmente de mi soledad. He aprendido a tomar sola y desde que comprendí que no necesitaba de una persona en mi vida para sentirme acompañada, han mejorado muchísimas cosas", concluyó Yina Calderón.