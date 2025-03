Melina Ramírez se despide de uno de sus grandes proyectos: "Me costó y me dolió soltarlo"

Melina Ramírez es una de las presentadoras más queridas en la televisión colombiana. Además de su belleza, su gran carisma y dulce personalidad han logrado cautivar a miles de colombianos. Actualmente, la modelo brilla en las pantallas de Caracol Televisión, presentando la décima temporada del programa Yo Me Llamo, junto a la también presentadora Laura Acuña.

Además de participar en producciones como Desafío Súper Humanos, La Vuelta al Mundo en 80 Risas y La Vuelta a Rusia en 80 Risas, Melina se desempeña como modelo, mamá y empresaria, facetas que normalmente comparte en sus redes sociales, especialmente en Instagram, donde cuenta con una comunidad que supera los de 5 millones de seguidores.

Recientemente, la empresaria, por medio de un video publicado en sus redes sociales, abrió su corazón para contar una difícil decisión que tuvo que tomar. Admitió que tuvo que despedirse de uno de los proyectos más importantes de su vida, algo que, según ella, le causaba mucho dolor dejar ir.

Se trata de su emprendimiento 'GoUp', una marca de alimentos a base de proteína que estaba destinada principalmente para mujeres, un proyecto al que le dedicó más de cinco años y que fue reconocida como una de las 30 promesas de los negocios en el país por la revista Forbes Colombia en el año 2023.

"Hoy me quiero despedir de uno de mis grandes amores, y así como los hice parte del inicio, los hago parte del final… Les hablo de 'GoUp', mi emprendimiento por más de 5 años, a quien la di todo y me quedo con esa satisfacción", explicó al inicio del video.

Sin embargo, expresó que más que un cierre significa una transformación. No obstante, explicó que en el momento no tenía detalles sobre los cambios en el emprendimiento, por lo que prefería decir adiós por ahora. Pero no dejó pasar la oportunidad para agradecerles a las personas por el apoyo y a quienes hicieron parte de este sueño.

“Agradezco a todas las personas que hicieron parte de este camino, de este sueño, a quienes creyeron en mí, en mi producto”, y cerró la frase diciendo que este proyecto le dejó muchos aprendizajes, algo que para ella es muy valioso.

Aunque fue muy clara al decir que emprender es una idea que han "romantizado" mucho, especialmente después de la pandemia, también mencionó que no se habla lo suficiente sobre lo difícil que es y los sacrificios que se deben hacer al iniciar un proyecto, tanto a nivel económico como personal. "Y aun así, nada es garantía de éxito".

Sostuvo que aunque es un camino muy difícil, continuará su labor como empresaria y dio algunos consejos para quienes quieren ir por ese camino. "Yo, como una defensora del emprendimiento, porque lo voy a seguir haciendo, les quiero decir que lo hagan, pero que sean muy conscientes de los riesgos y de todo lo que hay detrás… y rodéense de personas buenas, que eso no es tan fácil".

La modelo finalizó el conmovedor video, que ya acumula más de 2 millones de reproducciones, con una importante reflexión: "Me costó y me dolió muchísimo soltarlo, pero a veces soltar un sueño es la única manera de abrirle la puerta a uno más grande".

