Murió Adrián Olivares, exintegrante del grupo Menudo: "Allá nos encontraremos, hermano"

Este lunes, 8 de julio de 2024, Robert Avellanet, exintegrante Menudo, confirmó la muerte de Adrián Olivares, otro de los miembros de la agrupación musical puertorriqueña que conquistó el corazón de las adolescentes durante los años 80 y 90.

Adrián Olivares, de nacionalidad mexicana, fue el primer extranjero en hacer parte de Menudo. Avellanet, quien fue compañero de Olivares en la banda, confirmó la muerte del artista, quien solo tenía 48 años.

"¡Aún estoy en shock! Fuerza para su familia. Feliz transición para su alma. Siempre recordaré su gran sentido del humor. Allá nos encontraremos hermano. RIP, Adrián", expresó el cantante.

Sergio Blass, otro de los antiguos compañeros de Olivares, también le dedicó unas sentidas palabras tras su partida. "Siempre fuiste maduro para tu edad y tu carisma inigualable. Siembre serás de los buenos y por siempre vivirás", expresó el ex-Menudo, quien envió las condolencias a la familia del fallecido.

¿Cómo murió Adrián Olivares, exintegrante de Menudo?

De momento no se conoce la causa de muerte del músico Adrián Olivares, exmiembro del grupo Menudo. Sin embargo, sus familiares han comenzado a pronunciarse frente a su repentina muerte.

"No tengo palabras. Todavía no puedo procesar el hecho de que te hayas ido y que no puedo darte un abrazo o decirte lo mucho que te quiero. Eres el mejor padre que una chica puede pedir. Sé que estás en las manos de Dios y estoy muy agradecida de tenerte como mi ángel guardián", expresó Eliana Olivares, hija del artista, por medio de su cuenta de Instagram.

Se espera que en los próximos días se conozcan más detalles de la muerte de Adrián Olivares, quien también era hermano de la actriz Karla Suoza, la cual, hasta la noche de este lunes, no se había pronunciado sobre esta tragedia que enluta al mundo de la música.