¿Novia de Westcol estaba casada? Su expareja reaccionó a su nueva relación

En redes sociales se han hecho virales las imágenes del streamer colombiano Westcol acompañado por su expareja María Isabel Villa, con quien se da un beso, cosa que ante los ojos de sus seguidores confirmó que están juntos de nuevo. Tras ese video, otra influenciadora realizó un video revelando detalles de la modelo, señalando que habría engañado a su expareja para irse con Westcol.

¿Qué está pasando con Westcol y María Isabel Villa?

La relación entre Westcol y María Isabel Villa puso a hablar a muchas personas en redes, entre ellas, a Tatiana Murillo, también conocida como la Barbie colombiana. En un video en sus historias de Instagram, la famosa señaló que decidió hablar para defender a Mauricio Aristizábal, expareja de María Isabel.

"Yo debería quedarme callada, pero ¿ustedes conocen a la nueva novia de Westcol? Yo también. Esposa de uno de mis amigos, Mauricio Aristizábal, yo lo he visto crecer y hoy veo el show mediático", empezó diciendo Murillo. Señaló que su amigo era quien costeaba los lujos de la mujer y que ambos tenían una hija, aunque no es claro si María Isabel es la mamá de la hija de Mauricio.

"Esta niña tenía una familia con mi amigo (...) En la primera relación que ella tuvo con Westcol ella estaba separada de mi amigo, pero hace ocho días no. Se inventó una excusa para irse con Westcol, teniendo una hija y un hogar, se hizo una pelea y se fue con Westcol", reveló.

Por su parte, Westcol reaccionó a estas palabras en una de sus transmisiones en Kick, mostrando un mensaje que le envió Tatiana Murillo hace tiempo y que él nunca respondió. "El secreto mejor guardado de la mayoría de mujeres es que no nos gustan los lindos, nos gustan así atarbancitos y que nos hagan cagar de risa", se lee en el mensaje.

Mauricio Aristizábal reaccionó a relación de Westcol y María Isabel Villa

Por otro lado, Mauricio Aristizábal reaccionó a toda la situación. El también modelo no negó las palabras de su amiga Tatiana Murillo, pero señaló que le parecía "inoportuno" hacer ese tipo de declaraciones y le manifestó su apoyo a su expareja en su nueva relación.

"Entiendo que ella procede bajo un buen corazón con un criterio que ella tiene, pero de corazón Tatiana no me parece oportuno ni adecuado que hagamos pública mi vida personal (...) No esperen que yo hable mal de María Isabel, no voy a hablar mal de la persona que quise tanto o quiero, porque tengo recuerdos hermosos en común, es impecable, fue maravillosa y ella tomó una decisión", señaló.

