Aída Victoria Merlano le responde a personas que la acusan de "falso empoderamiento"

El reencuentro entre Aída Victoria Merlano y Westcol en una discoteca el pasado fin de semana para ver el partido Colombia vs. Argentina generó todo tipo de comentarios en las redes sociales. Aunque la influenciadora aclaró que no ha regresado con su ex, recibe múltiples críticas por promover, según le dicen, un "falso empoderamiento".

¿Por qué critican a Aída Victoria Merlano?

A lo largo de sus años como creadora de contenido, Aída Victoria Merlano se ha hecho popular por ser una mujer empoderada, empresaria y sin pelos en la lengua. A través de sus videos y publicaciones habla de temas difíciles e invita a otras mujeres a crecer en su amor propio.

Sin embargo, muchos consideran que en su situación actual, tras terminar su relación con Westcol por una tercera, ella misma no ha seguido sus propios consejos en redes sociales. "Una mujer que habla de empoderamiento femenino y se deja bajonear por un hombre que habla mal de ella públicamente", "saliste a justificar un hombre que te humilló nacionalmente", "ya no sabes ni que inventar para justificar lo injustificable", "ella habla de empoderamiento y cómo tenerse amor propio y fue lo primero que ella no hizo, tomar sus propios consejos", le escriben algunos.

Así respondió Aída Victoria Merlano a las críticas

A través de sus historias de Instagram, Aída Victoria Merlano decidió responderle a todas las personas que la andan criticando. Insistió en que puede hacer lo que quiera con su vida y aclaró que ella no es terapeuta ni consejera de sus seguidores.

"Yo siempre he dicho que amo a mi ex, siempre lo he dicho y me parece una buena persona", empezó diciendo la barranquillera y agregó que ella decidió terminar su relación en buenos términos. "¿Qué mas empoderamiento que poder tomar la decisión de mi vida, que me importe más lo que yo quiero que lo que la gente piense? Yo siempre he hecho lo que me da la gana".

Merlano también dijo que "yo no doy consejos, yo no soy terapeuta, yo hablo de mi vida y de cómo vivo mis dolores. Uno está donde es feliz, uno se va cuando no lo es, y eso fue lo que hice".

