Westcol reaparece con nueva novia: ¿es una de sus ex?

Luego de su ruptura con Aída Victoria Merlano, el streamer colombiano Westcol ha confirmado que tiene una nueva relación amorosa. A través de un video publicado en el perfil de su ahora pareja, sus seguidores conocieron al nuevo amor del famoso.

Westcol regresó con su exnovia tras terminar con Aída Victoria Merlano

La nueva novia de Westcol es María Isabel Villa y no es una cara desconocida para los seguidores del creador de contenido, pues fue su novia años atrás.

María Isabel, según se lee en su perfil de Instagram, es una comunicadora social y periodista; además, también se desempeña como modelo. La pareja confirmó su relación con un video en el que van caminando de la mano y la mujer se voltea para darle un apasionado beso al famoso.

Tras conocerse el video y confirmarse que Westcol regresó con María Isabel Villa, varios de los seguidores del creador de contenido le pidieron explicaciones en sus transmisiones en vivo por Kick. El famoso confirmó la relación y aclaró que era un tema del que habló anteriormente con Aída Victoria Merlano.

"Cuando terminé con Aída, yo le dije que la única mujer con la que yo volvería sería con María Isabel", destacó el streamer revelando que tuvo una conversación con su ex en la que ambos expresaron qué querían hacer con sus vidas ahora que estaban separados.

"Antes de escribirle a María Isabel, yo le dije a Aída: 'Yo no quiero estar con otra mujer, no me interesa conocer a otra mujer, obviamente soy hombre y en algún momento voy a tener mis necesidades, voy a querer compañía'. En vez de estar con una persona que no sé quién es, yo estaría con María Isabel y compartiría mi tiempo con ella", aseguró.

Además, Westcol dijo que Aída Victoria Merlano también había respondido a la pregunta en esa conversación y, por su parte, "me dijo que ella sí quería estar sola, invertir su tiempo en ella".

