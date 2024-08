Pedro El Escamoso: Álvaro Bayona expone sus sentimientos tras volver a ser Pastor Gaitán

El regreso de la historia de Pedro El Escamoso a las pantallas de Caracol Televisión ha conmovido a muchos televidentes que conectaron con la historia hace 20 años. Entre algunos de los personajes que más emocionaron con su regreso está Pastor Gaitán, interpretado por Álvaro Bayona.

Álvaro Bayona y su eterno amor por Pastor Gaitán en Pedro El Escamoso

El actor aseguró en diálogo con Noticias Caracol en vivo que interpretar a este querido personaje es todo un honor para él. "Es la primera vez que yo vuelvo a hacer un personaje después de 20 años, eso no me había sucedido. Primero, porque antes no era tan viejo", comentó.

Regresar a los zapatos y el estilo único de Pastor Gaitán, aunque podría parecer un reto después de dos décadas para Álvaro Bayona, reveló que fue como si no hubiera pasado el tiempo.

"El personaje apareció, estaba ahí, era abrir una puertica y ahí salía", reveló y señaló que, al igual que él, Pastor Gaitán tuvo grandes cambios en estos 20 años, especialmente en su manera de ver el mundo y las cosas que lo preocupaban.

Álvaro Bayona señaló que algunos de los grandes cambios de su personaje fue la aceptación de su propio ser. "Él sufría mucho con la alopecia y por eso utilizaba su peluquín, ¿qué pasaría si un tipo que siempre tuvo el temor de ser calvo un día dice 'no, ya no'? Yo salgo no solo del clóset de la identidad de género o de mi gusto sexual, sino también del clóset de cómo me veo, cómo quiero que me vean y cómo me acepto'", aseguró.

¿Cómo es la relación de Pastor Gaitán y Pedro Coral?

Su esencia es la misma y su amor por Pedro Coral, interpretado por Miguel Varoni, sigue intacto. "Tiene una relación fraterna muy potente, de parte de ambos, que no puede ser dañada por otro tipo de intención o por un amor intenso o una pasión intensa. Pero también creo que hay un espacio en el corazón y el deseo de Pastor que está ahí y siempre va a estar ahí", puntualizó.

