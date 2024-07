Pedro, el escamoso: ¿qué pasó con el niño que hizo de Pedrito Coral?

A inicios de los años 2000, los colombianos quedaron atrapados con la historia de Pedro, el escamoso, protagonizada por Miguel Varoni. En sus corazones también se quedó el pequeño Pedrito Coral Jr., el hijo del protagonista, interpretado por Carlos Kaju.

Ante el regreso de Pedro Coral con la segunda temporada a las pantallas de Caracol Televisión, muchos se preguntan qué pasó con Carlos Kaju, pues él no será el actor que le dará vida nuevamente al heredero del protagonista.

¿Cómo se ve ahora Pedrito Coral?

Carlos Kaju, quien actualmente tiene 32 años, se ganó el corazón de los colombianos al interpretar al inocente y divertido Pedrito Coral Jr. En los últimos 20 años, al igual que los demás integrantes del elenco, avanzó mucho en su carrera profesional.

Kaju también actuó en producciones como Escobar, el patrón del mal, Séptima puerta, La niña, entre otras. Constantemente, en sus redes sociales, recuerda su paso por Pedro, el escamoso, y agradece la oportunidad y el significado que este personaje tuvo en su vida.

Cuando se rumoraba sobre la posibilidad de uan segunda temporada de la telenovela, Carlos Kaju expresó a sus seguidores que sabía que no sería nuevamente el hijo de Pedro Coral."Mompirris, si se pensara ahora en hacer otra temporada de Pedro, el escamoso: seamos realistas, yo no cumplo hoy en día con el perfil físico de un Pedrito adulto, pues también me sigo viendo muy pequeño pese a mi edad; es decir, mi talento y mi disciplina en esta ocasión no sería suficiente; eso tenemos que aceptarlo, así es este medio en Colombia o en cualquier parte del mundo".

¿Quién es el nuevo Pedrito Coral?

Pedro regresa más excéntrico, divertido y romántico que nunca a esta nueva temporada, que cuenta con la incorporación del actor Carlos Torres como Pedro Junior, su hijo. Torres es reconocido por sus papeles en La reina del flow, Amar y vivir, entre otras.

¿Cuándo se estrena Pedro, el escamoso 2?

Pedro, el escamoso: más escamoso que nunca se estrena el 16 de julio en Disney+ en Latinoamérica y, en Colombia, también en Caracol Televisión, cada noche a las 9:30 de la noche.

