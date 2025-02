Piqué regresó con Clara Chía a Barcelona, mientras Shakira pasa tiempo con sus hijos

Gerard Piqué y Clara Chía le hicieron frente a los rumores que aseguran que están atravesando una crisis en su relación, al aparecer juntos en Barcelona. La pareja, que ha estado distanciada por la estadía del exfutbolista en Miami, aprovechó la ceremonia de los Grammy 2025 para reencontrarse.

¿Por qué Piqué regresó a Barcelona?

Europa Press ha publicado un video en el que se confirma que Gerard Piqué está en Barcelona. Al parecer, aprovechando la ceremonia de los Grammy y el regreso de Shakira por unos días a Miami, el español decidió regresar a su ciudad natal para reencontrarse con su joven novia.

(Lea también: Piqué recibirá visita en Miami desde Barcelona, pero no es Clara Chía )

En el video se puede observar a Piqué ingresando en su vehículo al parqueadero de la casa que comparte con Clara desde que se separó de Shakira. Justo detrás de él ingresa Clara Chía, en su propio vehículo.

Publicidad

La llegada de los dos españoles a su vivienda, pero en carros separados, causó dudas entre los internautas, quienes se preguntan si, a pesar de estar juntos en Barcelona, están enfrentando alguna pelea por los recientes hechos en Miami.

Clara Chía estará distancia de Piqué por algunos meses - Foto: @ClaraYGerard

La periodista Silvia Taulés reveló recientemente algunos detalles sobre lo que está viviendo la pareja. En primera medida señalaron que, efectivamente, Clara Chía no está feliz con la estadía de Piqué en Estados Unidos.

Publicidad

"Ella está sola en casa de Piqué. Va y viene sola del trabajo, antes iba siempre con él. No está demasiado feliz. Quienes la conocen así me lo dicen, que algo pasa ahí", aseguraron en uno de sus programas.

Por otro lado, en el podcast Las Mamarazzis las comunicadoras Laura Fa y Lorena Vásquez señalaron que no es cierto que haya una crisis en la relación. "Nos dicen que las cosas con Clara Chía están bien, que la relación va viento en popa, que no hay crisis ni nada. No será la primera que tiene que pasar un poco de distancia por motivos de trabajo".

(Lea también: Comunicación entre Shakira y Piqué es "cada vez mejor", aseguran en su cumpleaños )

Agregaron en su espacio digital que ambos están de acuerdo y tienen claras las fechas en las que estarán separados por el tour de Shakira. "El calendario de la gira de Shakira lo vieron Piqué y Clara Chía, juntos. La pareja está unida, los dos tienen que ver cómo manejar el calendario para que él pase el tiempo pertinente con sus hijos".

Publicidad

El viaje de Piqué a Miami

Según se conoció a través de la prensa española, Piqué estará en Miami cuidando de sus hijos Milan y Sasha mientras Shakira está de gira. Esto distanciará al español de su novia durante varios meses, ya que los conciertos inician el próximo 11 de febrero en Latinoamérica, luego la colombiana irá a Norteamérica y se espera que después anuncie fechas en Europa y Asia.

Aunque no se descarta que Milan y Sasha acompañen a Shakira en algunas fechas, los menores de edad estarán la mayor parte de este tiempo viviendo con su papá en Miami.