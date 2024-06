Polémica entre Calamaro y Residente por estreno de canción Bajo los Escombros: ¿qué pasó?

Una gran polémica se desató tras el estreno de Bajo los Escombros, tema de Residente junto a la artista palestina Amal Murkus que habla sobre la guerra en la Franja de Gaza.

La composición desencadenó una fuerte pelea entre Andrés Calamaro y el exvocalista de la agrupación Calle 13.

Residente y la compositora Amal Murkus le cantan al pueblo palestino Bajo los Escombros, una nueva canción que el puertorriqueño dedicó a las víctimas de la guerra en Gaza.

"Esta canción la escribí desde el dolor entre los bombardeos en Gaza. Veo a mi hijo en cada uno de los niños masacrados. Por medio de la música intento manejar la impotencia que siento de no poder hacer nada más que esto", sostuvo Residente.

Se trata de un lanzamiento dedicado a todos aquellos que han padecido de cerca el dolor del conflicto entre Israel y Palestina. Pero también es una dura crítica del cantante al silencio de muchos artistas.

"La verdad es que no entiendo el silencio de muchos colegas artistas, me hace perder la esperanza en la humanidad. Como escribió León Gieco alguna vez: 'Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente'", señaló Residente.

Pero, entre los cientos de comentarios, el cantante Andrés Calamaro respondió, haciendo énfasis en que hay límites que no son negociables.

"Adoro a René y le admiro mucho, pero me permito disentir, reclamar por la paz y omitir los crímenes medievales apenas meses no me parece nada adecuado. Mis hermanos están en Israel, donde muchos argentinos viven y trabajan con dignidad", puntualizó Calamaro.

Y aunque Bajo los Escombros generó opiniones encontradas, polémica y una ola de comentarios, el tema ya supera las 200.000 reproducciones en YouTube.

