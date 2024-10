Polilla recordó a La Gorda Fabiola con sentido mensaje: "Orgulloso de lo que vivimos"

El comediante Nelson Polania, conocido como Polilla, compartió una conmovedora imagen en sus redes sociales recordando a su esposa y colega, Fabiola Posada, más conocida como La Gorda Fabiola, a poco más de un mes de su partida.

Con un mensaje lleno de nostalgia, Polilla evocó los momentos especiales que compartieron, lo que generó una ola de reacciones emotivas entre los seguidores y fanáticos de la pareja.

Un homenaje a su sincero amor

Desde la muerte de Fabiola Posada, que dejó una huella profunda en el mundo del humor colombiano, Nelson ha mantenido un perfil bajo en redes sociales. Sin embargo, este domingo 27 de octubre decidió romper el silencio y dedicarle una publicación en Instagram, en la que mostró una fotografía inédita de ambos.

"Buenos días amigos, quiero compartirles que hay momentos muy extraños, noches interminables con sus días que pueden parecer una eternidad, instantes que uno siente como que se detuvieran en el tiempo para que el desasosiego se apodere de nuestra mente y el corazón, largas horas que despiertan el sadismo del dolor y te llevan a esculcar canciones, fotografías, en fin, recuerdos que afligen pero a su vez reconfortan heridas", dijo Polilla en su publicación

En la imagen aparecen entrelazando sus manos, un gesto que rememora la rutina de sus mañanas juntos. Según el comediante, al encontrar la foto, pudo volver a revivir esos instantes que compartían al inicio del día, y que ahora se han transformado en recuerdos imperecederos.

"Fue en esa búsqueda que encontré esta foto, me llevó inmediatamente a las infinitas mañanas que despertamos así, a nuestros encuentros que terminaban con una tomada de manos que sin palabras significaba todo, una sonrisa, un abrazo o un apretón de pulgares que simbolizaban "te amo" en nuestro lenguaje íntimo, sí, fue esta foto la que me sacó de esa sensación lastimera que se apoderaba de mi, esta foto me llenó de júbilo para agradecer, a Dios, a la vida, al universo, por haber tenido la oportunidad de vivir por más de 25 años esta experiencia que llaman amor, un sentimiento que ahora entiendo mejor", agregó el humorista colombiano.

"Lo resumo en el sentir que vivir más de un cuarto de siglo con una persona fue muy poco pero a su vez fue todo. Ahora estoy feliz, orgulloso de lo que vivimos, que lindo es recordar con lágrimas de plenitud , felicidad y extrañando bonito", concluyó.

La Gorda Fabiola y Polilla fueron pareja por más de 28 años - Foto: @diaadiacaracoltv

La relación de La Gorda Fabiola y Polilla

Polilla y La Gorda Fabiola mantuvieron una relación de más de 25 años, una historia que se construyó tanto en la vida personal como en los escenarios. Ambos lograron conquistar el cariño de miles de personas en Colombia gracias a su talento y carisma, cualidades que marcaron su legado en el ámbito del humor. Aunque su relación no siempre estuvo exenta de dificultades, lograron superarlas y convertirse en una de las parejas más queridas del entretenimiento nacional.

La publicación de Polilla fue recibida con cariño por seguidores y colegas, quienes expresaron su empatía a través de palabras de consuelo y admiración. En sus mensajes, muchos destacaron el amor profundo que se refleja en cada palabra que el comediante dedicó a su esposa, y el inmenso dolor que traslucen sus líneas.

"Cuanto amor en cada palabra", "Los adoro inmensamente a ambos, una historia de amor digna de admirar", "No es sencillo poner en palabras eso que tanto sentimos", "Es tan bello el amor que compartieron", fueron algunos de los comentarios.

Polilla y La Gorda Fabiola - Foto: @polilla_feliz

El legado de La Gorda Fabiola

Fabiola Posada se destacó por su estilo de humor característico, que mezclaba el sarcasmo con una visión crítica y divertida de la realidad, ganándose así el corazón del público. Su carrera, marcada por el esfuerzo y la pasión, la convirtió en una figura emblemática del humor nacional. Trabajó durante años en televisión, teatro y medios digitales, colaborando con comediantes de todas las generaciones, y su influencia en el ámbito del entretenimiento es incuestionable.

Desde el fallecimiento de La Gorda Fabiola, muchos colegas han expresado su tristeza y admiración por la vida y obra de la humorista. Su estilo único y su inquebrantable carisma hicieron de ella una figura inolvidable para el público y, su ausencia ha dejado un vacío en la comedia colombiana. A lo largo de los años, su amor con Polilla se convirtió en una referencia de compañerismo y apoyo mutuo, algo que sus seguidores y amigos reconocen y valoran enormemente.

