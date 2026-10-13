¿Por qué Iron Maiden prohíbe el uso de celulares en sus conciertos?

Miles de bogotanos vivieron el pasado 11 de octubre un nuevo concierto de Iron Maiden con su gira ‘Run For Your Lives’ en el escenario del Vive Claro Distrito Cultural. Los conciertos de la banda británica han causado gran furor entre sus seguidores y en las redes sociales, pero más allá de la música y su historia, por una particular petición que hace la banda minutos antes de su show.



"Respeta a la banda. Respeta a los demás asistentes. Guarda tu celular en el bolsillo", se lee en las pantallas del escenario minutos previos a que empiece el show de la agrupación conformada por Bruce Dickinson, Steve Harris, Dave Murray, Adrian Smith, Janick Gers y Simon Dawson, este último asumiendo el lugar de Nicko McBrain, quien se retiró en 2024. La imagen ha causado debate en las redes sociales y opiniones divididas entre los asistentes a los conciertos, quienes se preguntan el motivo por el que la agrupación hace esta invitación.



El motivo detrás de la prohibición de celulares en conciertos de Iron Maiden

Desde el anuncio de la gira, la banda señaló que el 'Run For Your Lives Tour' sería diferente y garantizarían una experiencia diferente a todos sus seguidores. Rod Smallwood, el mánager de la banda, detalló que Iron Maiden quería que los asistentes a sus shows disfrutaran "como lo habrían hecho cuando muchas de estas canciones se tocaban por primera vez en los 80".

La consigna de la banda estaría enfocada en promover que las personas disfruten de la experiencia sin tener una pantalla de por medio. "Realmente, queremos que los fans disfruten los shows en primera persona, en lugar de sus pequeñas pantallas. La cantidad de celulares que se usan hoy en día deprecia la diversión, particularmente para la banda, que está en el escenario mirando filas de celulares, pero también para los demás asistentes al concierto... espero que los fans entiendan esto y sean sensatos al limitar seriamente el uso de las cámaras de sus teléfonos por respeto a la banda y sus compañeros fans", resaltó Smallwood en su momento.

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Bruce Dickinson, vocalista de la agrupación, también habló al respecto en medio de su participación en el CCXP México 2026, en el que aseguró que la "obsesión" de las personas por grabar los conciertos los ha desconectado por completo de "vivir la experiencia" de un espectáculo musical en vivo. "Lo que ves en YouTube no refleja la emoción ni la intensidad de miles de personas viviendo algo juntas", resaltó el cantante británico.



Con estas opiniones en mente, la 'Doncella de hierro' decidió proponer a sus seguidores en todos sus conciertos limitar en la manera de lo posible el uso de sus celulares. Aunque no se trata de una prohibición como tal, es una recomendación de los músicos para que quienes asisten a sus shows disfruten de la experiencia haciendo uso mínimo de sus dispositivos digitales.



El concierto de Iron Maiden en Bogotá

Iron Maiden llegó por quinta veza la capital colombiana con un espectáculo que recorrió los más grandes éxitos de su historia y brindó una experiencia ensordecedora y única para los más grandes fans. 'Hallowed Be The Name'. 'Seventh Son of a Seventh Son', 'The Trooper' y 'The Number of the Beast' hicieron temblar el escenario, sorprendiendo al mismo Dickinson que felicitó a la fanaticada colombiana por hacer "temblar" el escenario.



Tras su paso por Bogotá, la banda británica seguirá su gira de conciertos por Latinoamérica con las siguientes fechas programadas: Lima, el 17 de octubre; Buenos Aires, el 20 y 21; São Paulo, el 25 y 27; Curitiba, el 28, y Santiago de Chile, el 31 de octubre y el 1 de noviembre.

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co