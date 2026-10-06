TransMilenio ajusta sus rutas por Rock al Parque e Iron Maiden: así podrá regresar a casa

Los asistentes a Rock al Parque 2026 y al concierto de Iron Maiden tendrán alternativas especiales de transporte para regresar a casa después de los eventos. TransMilenio anunció una operación extendida durante las jornadas del festival y servicios especiales para facilitar la salida del concierto de la banda británica en Bogotá.

Rock al Parque se realizará los días 10, 11 y 12 de octubre en el Parque Metropolitano Simón Bolívar, mientras que Iron Maiden se presentará el domingo 11 de octubre en el Vive Claro Distrito Cultural. De acuerdo con TransMilenio, para las tres jornadas de Rock al Parque habrá una operación extendida en servicios troncales y TransMiZonal. La oferta busca atender la salida de los asistentes y se ajustará de acuerdo con la demanda de usuarios.



Estas son las estaciones habilitadas para Rock al Parque

Durante el sábado 10 y el lunes 12 de octubre, los asistentes al festival tendrán disponibles cuatro estaciones de TransMilenio: 7 de Agosto y Movistar Arena, en la troncal NQS, y CAN-British Council y Salitre El Greco-Vive Claro, en la troncal El Dorado.

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Para el domingo 11 de octubre, la operación extendida contará con las estaciones 7 de Agosto y Movistar Arena, sobre la troncal NQS. Además, TransMiZonal tendrá 17 servicios con operación extendida durante los tres días, con paraderos ubicados sobre la avenida carrera 68. Entre las rutas disponibles están F410/A410, F427/A427, D219/L219, C101, Z8, 634, A611/H611, D800/L800, Z4B, 291, 661, E44, T62, D276/K276, D213/A213, G518/A518 y G567/A567.



Estas rutas conectan diferentes sectores de Bogotá, entre ellos Chicó Norte, Tierra Buena, Centro Andino, Calandaima, Engativá, Usme, Toberín, Metrovivienda, Calle 153, Bosa San José, Santo Domingo, Villa Gladys, Gaviotas, Terminal Salitre, Terminal Norte, El Uval, CAN, Galerías, Potreritos y Parques de Bogotá.



Iron Maiden tendrá ocho rutas especiales

Para quienes asistan al concierto de Iron Maiden este domingo 11 de octubre, TransMilenio tendrá una operación especial desde las estaciones CAN-British Council y Salitre El Greco-Vive Claro, en la troncal El Dorado.

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Desde estos puntos habrá servicios especiales hacia ocho portales del sistema. Desde Salitre El Greco-Vive Claro se habilitarán servicios hacia el Portal El Dorado, Portal Usme, Portal Sur y Portal 20 de Julio.

Por su parte, desde CAN-British Council habrá rutas especiales hacia Portal Suba, Portal 80, Portal Américas y Portal Norte. Los servicios tendrán paradas intermedias en diferentes estaciones. Por ejemplo, el servicio hacia Portal Norte contempla paradas en Calle 100-Marketmedios, Calle 127, Alcalá-Col. Santo Tomás Dominicos y Toberín.

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Para llegar al Vive Claro Distrito Cultural, TransMilenio también dispondrá de su servicio habitual, con 15 rutas en las estaciones CAN-British Council y Salitre El Greco-Vive Claro. A esto se suman 33 rutas de TransMiZonal con paraderos sobre la avenida carrera 68 y la calle 53.



Recomendaciones para los asistentes

TransMilenio recomendó a quienes acudirán a los eventos mantener recargada y personalizada la tarjeta tullave, con el propósito de facilitar el ingreso al sistema. También invitó a los usuarios a planear sus desplazamientos mediante TransMiApp y a seguir el canal oficial de TransMilenio en WhatsApp para consultar información sobre el servicio.

“Tras los exitosos resultados de la operación especial para los conciertos de BTS en el estadio El Campín, en las que movilizamos cerca de 25.000 personas de regreso a sus hogares en ambas jornadas, ahora tenemos otro gran reto para facilitar la movilidad de los asistentes a estos dos grandes eventos durante este fin de semana con festivo”, aseguró Jaime Monroy, subgerente de Operaciones de TRANSMILENIO S.A.

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El funcionario invitó a la ciudadanía a utilizar el transporte público de Bogotá durante estas jornadas. TransMilenio también precisó que los despachos de los servicios especiales se ajustarán según la demanda de usuarios y que no habrá ampliación de horario para el servicio de alimentación.

Los horarios y trazados de las rutas pueden consultarse en la página web de TransMilenio y en TransMiApp.

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