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Noticias Caracol  / ENTRETENIMIENTO  / ¿Quién es Stephany Perlaza, la nueva presentadora del fin de semana de Noticias Caracol?

¿Quién es Stephany Perlaza, la nueva presentadora del fin de semana de Noticias Caracol?

La periodista fue una atleta de alto rendimiento, pero hace algunos años su vida tomó otros rumbos.

Por: María Paula González
Actualizado: 16 de oct, 2026
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Stephany Perlaza

Los fines de semana de Caracol Televisión y, específicamente, las emisiones de Noticias Caracol tendrán una nueva cara. Aunque Stephany Perlaza ya es una periodista reconocida por los televidentes por su trabajo en la región del Valle del Cauca, desde ahora la comunicadora nos acompañará en la capital del país, presentando el noticiero de los fines de semana.

Nicolás Rojas y Alejandra Murgas fueron los encargados de darle la bienvenida a la periodista en a mañana de este viernes 16 de octubre, un día antes de su llegada a los noticieros del fin de semana. Tras más de cinco años haciendo parte del equipo periodístico de Noticias Caracol, Perlaza asume un nuevo reto, esta vez desde la capital.

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"Muy emocionada, muy contenta de poder venir a estar acá, escucharlos ya más cerquita. Es un trabajo que venimos haciendo desde hace seis años que estoy en esta casa, que me han hecho sentir como tal. Y para mí es un gusto de verdad poder estar acá, estar en el fin de semana", señaló la periodista.

De deportista de alto rendimiento a periodista de Noticias Caracol

Un detalle sobre la vida de Stephany Perlaza que pocos conocen es que, antes de llegar al noticiero, fue una disciplinada deportista, un camino que la terminó llevando a encontrarse con el periodismo. La vallecaucana empezó a interesarse en el atletismo desde que era una niña, participando en competencias y dedicándose a construir una carrera como deportista de alto rendimiento.

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Durante su juventud demostró gran habilidad para las pruebas de velocidad y se enfocó en las carreras de 100 y 200 metros planos. A su llegada al noticiero, Perlaza recordó cómo el deporte y el periodismo se unieron en su vida. "El caudal de lo que tiene que ver con el rigor deportivo y también con el rigor periodístico se unen y me hacen tomar esta ruta del periodismo y aprendo aquí en Noticias Caracol a ejercer la reportería, porque venía de hacer un tema de presentación en noticieros regionales y luego paso a hacer este ejercicio de reportería donde hay que tener mucho rigor, hay que ser muy cuidadoso y, por supuesto, muy constantes".

A pesar de su gran desempeño deportivo, Stephany Perlaza empezó a sufrir fuertes dolores en una de sus rodillas, lo que le dificultó seguir desempeñándose como atleta de alto rendimiento. Tras algunos exámenes, los médicos le confirmaron desgaste del cartílago y artrosis, una condición que afectaba su disciplina y salud. La periodista se sometió a una cirugía, pero después de esto le recomendaron actividades de alto impacto para cuidarse.

"Yo digo que la época mía de correr no ha terminado, nunca va a terminar, porque uno en noticias todo el tiempo está en eso. Pero sí, yo era velocista, yo corría 100 y 200 metros planos. Empecé en la Liga del Valle, luego pasé a la Liga del Cauca, también fui Selección Colombia. Nos fue muy bien, hicimos medalla de oro en relevo 4x100. Ustedes no sé si recuerdan unos Juegos Suramericanos que se hicieron en la ciudad de Medellín en el 2010, pues yo integraba la Selección Colombia de ese momento, tuvimos una muy buena representación, nos fue muy bien, estuve muy contenta y pues, por supuesto, ese tiempo de deportista, 5 años, y luego tuve que retirarme por temas de lesiones y otros desgastes", detalló a sus colegas.

MARÍA PAULA GONZÁLEZ
PERIODISTA DIGITAL
mpgonzal@caracoltv.com.co

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