Así se despidió Daniela Pachón de Noticias Caracol tras 10 años acompañándonos: "Cierro una etapa"

La primera emisión de este viernes 25 de septiembre cerró con una conmovedora noticia para todo el equipo de Noticias Caracol y los televidentes. Daniela Pachón, periodista y presentadora que nos acompañó por casi 11 años, se despidió en vivo de los televidentes y de sus compañeros. El noticiero cerró dedicándole unos minutos para recordar su paso por esta casa.



Nicolás Rojas, compañero de Pachón durante la presentación de las noticias de la mañana a todos los colombianos, fue quien dio paso a la despedida de su colega, recordando sus primeros pasos en el noticiero. "El 22 de febrero de 2016 llegó una mujer, una reportera que superaba los 20 años con una maleta cargada de sueños, de muchísimas expectativas y mucha entrega desde Bucaramanga", señaló.

El presentador agregó que desde ese momento, Daniela Pachón construyó "una carrera que se escribió a punta de pulso, entrega, pasión por este oficio y se convirtió en una reportera, periodista y una presentadora con letras mayúsculas". Concluyó deseándole éxitos y felicidad en los nuevos proyectos que emprenderá en su vida y de haber compartido con ella tantas mañanas informando a los colombianos.

Por su parte, Pilar Schmitt también se sumó a las palabras de despedida señalando que "Daniela no solamente es una de las mejores periodistas que tiene el país, sino un excelente ser humano. Tiene un temperamento fuerte, pero es familiar, divertida, uno se descuida y ya lo está imitando, se ríe a carcajadas".



Las palabras de despedida de Daniela Pachón

La santandereana dio unas palabras de despedida con lágrimas y la voz entrecortada. "Pili, Nico, televidentes. Hoy cierro una etapa hermosa en Noticias Caracol. Gracias por esos segundos que me permiten para agradecerlo públicamente. Gracias a todos mis compañeros, porque de cada uno de ellos aprendí, aunque no se los dije. Gracias a los camarógrafos con quienes hicimos equipo en cada viaje, en cada cubrimiento. Me quedaría corta si empiezo a nombrarles a cada uno, pero y me perdonen que me ponga así, pero no es para menos. Hoy cierra una etapa, una niña que soñaba con llegar aquí y gracias porque hace casi 11 años me abrieron las puertas y me permitieron crecer y acompañarlos".



Daniela Pachón también resaltó que su década en Noticias Caracol le dejó grandes aprendizajes, amigos y el apoyo que sintió de los televidentes en cada región a la que llegó para conocer sus historias. "Al televidente que me está viendo, gracias porque me aceptó es sus pantallas, eso me llena de verdad de orgullo. Gracias. Cuando en cada región me hacían sentir como en casa. Gracias. No puedo decir nada más. Espero que nos sigamos reencontrando, en la vida y con los televidentes seguramente. Muchas gracias a todos".



Todo el equipo de Noticias Caracol se despide de Daniela Pachón agradeciendo sus años de compromiso no solo con esta casa periodística, sino con informar a los televidentes. ¡Buen viento y buena mar, Daniela!

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MARÍA PAULA GONZÁLEZ

PERIODISTA DIGITAL

mpgonzal@caracoltv.com.co