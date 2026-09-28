Quién es Alejandra Murgas, nueva presentadora de las mañanas de Noticias Caracol: emotiva bienvenida

Las mañanas de Noticias Caracol comenzaron una nueva etapa este lunes 28 de septiembre de 2026 con la llegada de la periodista Alejandra Murgas a la primera emisión del informativo. Su aparición se produjo apenas unos días después de la despedida de Daniela Pachón, quien cerró un ciclo de cerca de 11 años dentro del noticiero para emprender nuevos proyectos profesionales. El inicio de la transmisión estuvo marcado por un mensaje de bienvenida de Nicolás Rojas, quien presentó a su nueva compañera ante los televidentes que acompañan diariamente la emisión matutina. Desde los primeros minutos del informativo, el periodista destacó que se trataba de una jornada de cambios y nuevos comienzos para el equipo periodístico.



“Hoy es 28 de septiembre del 2026, con nuevos comienzos, nuevas figuras y nuevos acompañantes que vamos a tener en las mañanas de Noticias Caracol”, expresó Rojas al darle la bienvenida a Murgas en su primera salida oficial al aire.



Alejandra Murgas asumió el reto de las madrugadas en Noticias Caracol

Durante la conversación inicial, uno de los temas abordados fue precisamente el horario de trabajo que implica encabezar una de las franjas informativas más tempranas de la televisión colombiana. Ante la curiosidad de los televidentes, Nicolás Rojas comentó que muchas personas le habían preguntado si a su nueva compañera le costaría adaptarse a las madrugadas. La periodista respondió de manera espontánea que no tiene inconvenientes con ese horario y aseguró que madrugar ha sido parte de su rutina desde hace años.

Incluso recordó sus raíces en la región Caribe y señaló que siempre ha estado acostumbrada a comenzar las jornadas desde muy temprano. Con un tono cercano, comentó que dentro del canal suelen bromear con ella por expresiones relacionadas con los amaneceres caribeños, algo que aprovechó para recordar durante su primera intervención. Además, dejó claro que cuando se trata de cumplir con responsabilidades profesionales, el horario nunca ha representado una dificultad para ella.

"Nuevos comienzos": así fue la bienvenida de Nicolás Rojas a Alejandra Murgas, nueva presentadora de las mañanas de Noticias Caracol



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El gesto de Nicolás Rojas que llamó la atención durante la bienvenida

Uno de los momentos que más llamó la atención durante la presentación fue la referencia al color de la vestimenta escogida por Nicolás Rojas para la ocasión. El periodista explicó que había elegido vestir de amarillo porque considera que ese color está relacionado con la prosperidad y los nuevos comienzos. Según comentó al aire, le parecía un símbolo adecuado para recibir a su nueva compañera en esta etapa que inicia el informativo.



La observación generó una sonrisa de Alejandra Murgas, quien agradeció el gesto y calificó el mensaje como un detalle especial para su primer día en el set. “Qué bonito mensaje”, respondió la periodista, en uno de los intercambios que marcó el tono de la conversación inicial.



Un relevo que comienza tras la salida de Daniela Pachón

La llegada de Alejandra Murgas coincide con el proceso de renovación que atraviesa la primera emisión del noticiero luego de la salida de Daniela Pachón, quien se despidió recientemente de los televidentes y de sus compañeros en una transmisión especial. La comunicadora anunció entonces que cerraba una etapa profesional para asumir nuevos retos, los cuales estarán relacionados con la radio.



"Pili, Nico, televidentes. Hoy cierro una etapa hermosa en Noticias Caracol. Gracias por esos segundos que me permiten para agradecerlo públicamente. Gracias a todos mis compañeros, porque de cada uno de ellos aprendí, aunque no se los dije. Gracias a los camarógrafos con quienes hicimos equipo en cada viaje, en cada cubrimiento. Me quedaría corta si empiezo a nombrarles a cada uno, pero y me perdonen que me ponga así, pero no es para menos. Hoy cierra una etapa, una niña que soñaba con llegar aquí y gracias porque hace casi 11 años me abrieron las puertas y me permitieron crecer y acompañarlos", expresó Daniela.

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Añadió: "Al televidente que me está viendo, gracias porque me aceptó es sus pantallas, eso me llena de verdad de orgullo. Gracias. Cuando en cada región me hacían sentir como en casa. Gracias. No puedo decir nada más. Espero que nos sigamos reencontrando, en la vida y con los televidentes seguramente. Muchas gracias a todos".

ÁNGELA URREA PARRA

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