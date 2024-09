¿Quién pagó la boda de Nodal y Ángela Aguilar? Pepe Aguilar respondió

Muchos comentarios y noticias generó a nivel mundial la boda de Christian Nodal y Ángela Aguilar, luego de algunas semanas de confirmar su noviazgo públicamente. Ahora el papá de la cantante mexicana reveló detalles sobre dicha ceremonia.

¿Pepe Aguilar pagó la boda de Ángela Aguilar?

Pepe Aguilar, el patriarca de la familia mexicana, concedió una entrevista a la emisora colombiana Los 40 Principales en la que los periodistas no quisieron quedar con dudas sobre la boda de Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Una de las inquietudes fue cuánto costó la boda o quién la pagó. Precisamente, la periodista Valentina Taguado le preguntó al cantante si ese esfuerzo económico había sido de él o del cantante Nodal.

"¿Usted pagó el matrimonio?", cuestionó la locutora y, entre risas, Pepe Aguilar aseguró que "¡pues es que no te queda de otra! Claro que sí, absolutamente".

Publicidad

El cantante de rancheras compartió en la emisora que, por cuestiones culturales de México, se acostumbra que sea el papá de la novia el que disponga los medios económicos para este tipo de ceremonias.

A manera de broma, comentó que "¿qué crees? Mi yerno no me dijo, 'Oiga, suegro, ¿no quiere que le ayude en algo?'". Cuando la periodista quiso saber más detalles y le preguntó por el costo de la polémica boda, Aguilar tan solo dijo: "No me recuerdes esas cosas porque te voy a pedir ahora también tequila".

Publicidad

¿Cuándo y dónde es el concierto de Los Aguilar en Colombia?

La tradición musical de la familia Aguilar llegará a Colombia con un concierto para todos los fanáticos de la música ranchera. Pepe, Leonardo y Ángela Aguilar se unirán en un escenario para deleitar a su fanaticada colombiana con un repertorio lleno de éxitos de ahora y de siempre.

La cita con los fanáticos colombianos es el próximo 25 de octubre en el escenario del Movistar Arena de Bogotá. Un evento en el que la música mexicana y el amor familiar tomará presencia de la mano del artista Pepe Aguilar y sus hijos.