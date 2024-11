Recolectan firmas para quitarle a Ángela Aguilar el título de 'mujer del año'

Ángela Aguilar sigue siendo tema de polémica en las redes sociales. Todo inició por las duras revelaciones que hizo Cazzu , exnovia de Christian Nodal, desmintiendo información dicha por la mexicana y el posterior nombramiento de la hija de Pepe Aguilar como 'mujer del año' por parte de la revista Glamour.

Según usuarios de redes sociales, que Ángela Aguilar haya sido nombrada 'mujer del año', además de ser una artista confirmada para la próxima edición de los Latin Grammy y también como presentadora de los Kids' Choice Awards, se trata de toda una estrategia de la familia para "limpiar su nombre", luego de que Cazzu señalara que, al parecer, la relación de los cantantes mexicanos inició cuando ella y Nodal todavía estaban juntos.

Ante todo lo sucedido, Ángela Aguilar decidió limitar los comentarios en sus redes sociales , pero esto no ha terminado con la ola de odio en su contra. Tanta es la indignación de los internautas por el nombramiento de la cantante como 'mujer del año' que en México se creó una campaña para retirarle a la artista ese título.

¿Cómo pretenden quitarle el título a Ángela Aguilar?

A través de Change.org, una página que permite a sus usuarios hacer peticiones públicas recolectando miles de firmas, se ha creado una especial en la que exigen lo siguiente: "Retiren a Ángela Aguilar como nominada a Mujer del Año de la @GlamourMex 2024".

Según la persona que propuso esta petición, "muchos consideramos que no es un ejemplo positivo para la mujer en México. No debemos premiar a las personalidades simplemente por su fama, sino por las contribuciones significativas que hacen a nuestra sociedad".

La solicitud, para hacerse efectiva, requiere de 500 mil firmas y, en cuestión de cuatro días, ha conseguido casi 400 mil. Por ahora, ni Ángela Aguilar ni la revista Glamour se han pronunciado al respecto.

Piden que Ángela Aguilar no sea nombrada mujer del año - Foto: Change.org

En la publicación aclararon que "esta petición no está destinada a denigrar a Ángela Aguilar, sino a insistir en que los medios utilicen su plataforma para destacar a las mujeres realmente admirables".

¿Por qué Ángela Aguilar fue nombrada mujer del año?

Según la famosa revista, Ángela Aguilar es reconocida porque, a sus 21 años, "ha logrado abrirse camino como mujer en el género regional mexicano y el mariachi, un espacio tradicionalmente dominado por hombres".

Tras recibir el nombramiento, la cantante mexicana expresó a la revista que "me siento poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado".