Reconocida exreina sufrió graves quemaduras por explosión de una olla a presión

Debbie Aflalo, quien fue la cara de República Dominicana en la edición 2021 de Miss Universo, advirtió a sus seguidores los peligros de las ollas a presión tras haber sido víctima de la explosión de uno de estos elementos de cocina.

¿Qué le pasó a Debbie Aflalo?

Por medio de su cuenta de Instagram, la exreina dominicana Debbie Aflalo contó que a principios de septiembre se le explotó una olla de presión, causándole quemaduras de primer y segundo grado en el rostro, el pecho, el abdomen y los brazos.

"No se lo deseo a absolutamente nadie. Fue un momento muy traumante", comentó la joven, quien dijo que mientras era atendida las enfermeras le dijeron que era regular que recibieran personas con quemaduras por ollas a presión.

La modelo destacó que en su casa toda la vida habían utilizado este utensilio de cocina, por lo cual no era la primera vez que usaba esto para cocinar. Además de advertir los riesgos que se corren con esto, también dio un parte de tranquilidad a sus seguidores, a quienes les aseguró que se encontraba en recuperación.

"Yo les sugiero que mejor no las usen y que si las van a usar tengan mucho cuidado. Es muy peligroso, yo no lo sabía... Honestamente, no creo que la vuelvo a usar en la vida", destacó Debbie Aflalo.

