Renzo, participante del Desafío XX, habló de los trabajos que tuvo antes del modelaje

En el capítulo 54 del Desafío XX, Renzo decidió conversar con Gaspar sobre su vida privada. Le contó las dificultades que tuvo que sobrepasar en su vida y cómo logró pasar de trabajar en un supermercado a ser uno de los modelos más reconocidos de su ciudad natal.

Antes de la competencia de sentencia y bienestar, hubo una conversación íntima entre los dos participantes. Gaspar preguntó sobre su trayectoria como modelo y fue allí donde Renzo abrió su corazón para contarle la verdad a la joven.

¿En qué trabajos ha estado Renzo, participante del Desafío XX?

El participante le contó a su compañera que empezó a trabajar desde los 17 años para su sustento, buscando la manera de salir adelante y estudiar.

“Trabajé como empacador en un supermercado, todo el tiempo estaba parado guardando compras, sonriendo y que nada más te tiraran 100 pesos. Me tocaba hacer algo extra para que la gente se solidarizara y me diera más. Me las ingeniaba y decía ‘ven, yo te llevo la compra hasta el taxi o el bus’”, narró el joven.

Renzo aseguró que por esa ayuda le daban dos mil o tres mil pesos, que diariamente podrían sumar un total de 50 mil o 60 mil pesos, con lo que pagaba su carrera de administración.

Luego de unos años, el competidor fue contratado como mesero en un reconocido restaurante en Barranquilla. Fue una etapa difícil, hasta que terminó por derramar una bebida encima a un cliente.

“No me echaron, pero era full pesado recoger platos sin dejarlos caer y limpiar la loza”, añadió.

En medio de la conversación, Renzo le mostró a su compañera que finalmente sí había aprendido algo en ese trabajo, pues le hizo una demostración de la técnica correcta para entregar los pedidos a los comensales que llegaban al restaurante.

